Emine Bulut'u öldüren eski eşe müebbet hapis (2)- Yeniden

KIRIKKALE’de eski eşi Emine Bulut'u (38),10 yaşındaki kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Fedai Varan (43), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

18 Ağustos'ta kent merkezinde saat 18.30 sıralarında lokantada meydana gelen olayda Emine Bulut, Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi olan 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan tarafından, kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklandı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı. Olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Fedai Varan'ın, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Fedai Varan ile Emine Bulut'un ailesi, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 81 ilden baro temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşuları ve kadın dernekleri temsilcileri katıldı. F.B.V. ise duruşmaya getirilmedi. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan kadın derneklerinin temsilcileri, açıklama yaptı. Duruşmada Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut, torunu F.B.V’nin velayetini almak için vasi tayin edilmesini istedi.