Emine Bulut'u öldüren eski eşe müebbet hapis (4)

BAŞSAVCILIK: KARAR İSTİNAF EDİLECEK

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski eşi Emine Bulut'u, 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezası kararı, İstinaf Mahkemesi'ne götürülecek.

Başsavcılık, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Fedai Varan'a verilen müebbet hapis kararı ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Emine Bulut'un, 18 Ağustos 2019 tarihinde, 2013 yılında boşandığı eski eşi Fedai Varan tarafından bıçakla boğaz, sol kol, göğüs kısmından yaralanması sonucu hastanede yaşamını yitirdiği hatırlatıldı. Emine Bulut'un öldürülmesi olayına ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi ile sanık hakkında, TCK'nın 82/1 (a), (b) maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı kaydedildi.

Sanığın 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan yapılan yargılaması sonucunda Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütalaasına kısmen aykırı olarak, TCK'nın 81/1. maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği anımsatılarak, "Sanık hakkında, haksız tahrik ve diğer takdiri indirim sebeplerinin uygulanmadığı, anılan kararın, resen istinafa tabii olmasının yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılığımızca da istinaf edileceği hususu; kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur" denildi.



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