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Emine Bulut'u öldüren eski eşi, hakim karşısında (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 13:21 | Son Güncelleme

'ABLAMI HAMİLEYKEN DÖVDÜ' Tanık olarak dinlenen Emine Bulut'un kardeşi Bekir Bulut, ifadesinin devamında, ablasının sanıktan evlilikleri boyunca şiddet gördüğünü ileri sürerek, "Ablam hamileyken ayrıldı kocasından.

'ABLAMI HAMİLEYKEN DÖVDÜ'
Tanık olarak dinlenen Emine Bulut'un kardeşi Bekir Bulut, ifadesinin devamında, ablasının sanıktan evlilikleri boyunca şiddet gördüğünü ileri sürerek, "Ablam hamileyken ayrıldı kocasından. Ablam doğum yaptığında yanında yoktu. Hastanede 6 ay boyunca tedavi gördü, yine yanında yoktu. Çocuk bu yaşına geldikten sonra babalık damarları kabarmaya başladı. Çocuğu gösterme konusunda sadece ben karşı geliyordum. Beni cezaevine attırdılar, benim orada olmam gerekiyordu. Ablam hamileyken ablamı dövüp, kışın ortasında balkona koymuştu. Saklanıyordu, dışarı çıktı, ben de onu dövdüm. Görüşmelerini istemiyordum ve yine aile büyükleri biraraya geldi, barıştırdılar. Ablamı sürekli tehdit etmiş 'seni öldürürüm' diye. Ablam söylememiş bize. O avukata söyleyin, ben cezaevinde en az 50 kere o görüntüyü izledim. O da izleseymiş" dedi.
'DÖVÜP BALKONA ATMIŞ'
Cezaevinden SEGBİS ile duruşmada tanıklık yapan Emine Bulut'un diğer kardeşi Mikail Bulut da "Sanık sürekli kumar oynuyordu, alkol alıyordu. Ablamı hamileyken kışın ortasında dövüp, balkona atmıştı. Ablam bu olaydan sonra bize geldi. Doğumdan sonra yine barıştılar, yine ayrıldılar. Sanık bizim evimize yakın yerde gelip, çocuğu teslim etti. Ben gidip sanıktan teslim aldım B.'yi. Elimden geldiği kadar çocuğuyla görüşmelerini istiyordum. Çocuğu yanına götürdüm gösterdim; ama onun bu yaptığı ona yakıştı. 10 yaşındaki küçücük kıza bir kez sesimizi yükseltmedik. O kız, dedesine 'baba' diyordu. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.
'KIZININ ÖNÜNDE ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ, BUNA NE DİYECEĞİZ?'
Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut ise torunu için kızının barışmasını istediğini anlatarak, "Torunum 'babasız büyümesin' diye barışmalarını istedik. Evine gidiyordum, elektrik parasına kadar ben yatırdım. Çcuğuna bir litre süt almış mı? 9 sene boyunca hiç bilmedi kızını. 2017 yılında ikinci kez evlendi kızım. Rahat vermedi kızıma, rahatsız etti. Çocuk görüşmek istemiyordu artık babasıyla. Olay günü kızımı ve torunumu bıraktım. Sonra Fedai beni aradı, 'kızını kestim, sülaleni kurutacağım' dedi. Bir baba, 10 yaşındaki kızının önünde annesini öldürdü, buna ne diyeceğiz?" dedi.
'YARALI KOYSAYDIN, BEN BAKARDIM ÖLENE KADAR KIZIMA'
Gözyaşları içinde konuşan anne Fadime Bulut da "Torunum konuşmuyordu babasıyla, konuşmak istemiyordu. 9 sene sonra nasıl diyecek 'ben senin babanım' diye. Kız 'yapma' deyince itmiş onu. Her zaman telefonlarda ağlatıyordu kızımı. Torunum, 'annemi dolmuştun indirdi, oraya ittirdi' diyor. 'Babayım' demeye utan. Torunum seni unutmayacak bundan sonra. Asılmasını istiyorum, onun anası da yaşasın benim yaşadığımı. Hiç olmazsa yaralı koysaydın. Torunum olaydan sonra bana konuştu; 'Anneanne dolmuşta kimse yoktu, 3 kişiydik'. dedi. Arkadan tutmuş çekmiş kolundan, içeri sokmuş. Seyretmişler. Hiç mi el insaf yoktu? Sandalyeyi kafasına vursalardı. 'Ben ambulans çağırın, yardım edin diye bağırıyordum; ama kamera çekiyorlardı anneanne' dedi. Allah'tan korkmaz; yaralı koyaydın hiç olmazsa, ben bakardım ölene kadar kızıma. Sen nasıl uyku uyuyorsun? Benim kızım erkek gibiydi, hasta bakıcılığı yapıyordu. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.
Bulut çiftinin ifadesi sırasında salonda bulunanlar gözyaşlarını tutamadı.

Nursima ÖZONUR/KIRIKKALE, (DHA)

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