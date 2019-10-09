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Emine Bulut'u öldüren eski eşi, hakim karşısında (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 13:49 | Son Güncelleme

F.B.B.

F.B.B. OLAY ANINI ANLATTI
Annesi gözleri önünde öldürülen F.B.B. ise psikolog eşliğinde verdiği ifadesinde, 'o kişi' diye bahsettiği babasıyla olaydan önce de görüşmek istemediğini söyledi. F.B.B., "Annem 'baban seni aradı, konuşmak istiyor musun?' diyordu. İstemiyordum, annem zorla konuşturuyordu. Babamın yanına bir kez kalmaya gittim. Diğerlerinde annem çarşıya götürüyordu, babam istediği zaman görüşüyorduk" dedi.
'ANNEMLE KAÇTIK, EMNİYETE GİRDİK'
Olay gününü anlatan F.B.B., "Annemle o gün çarşıya gittik. Annemle Kızılkanat İş Merkezi'ne gittik, namaz kılmaya girdi mescide. O anda mesaj attı 'neredesiniz?' dedi o kişi, yanımıza geldi. Bana 'gidiyoruz' dedi, ben gitmek istemedim. Annemin boğazını sıktı. O kişi, beni alıp götürdü. Sonra annem beni aradı 'yemek yiyelim' diye. Sonra kafeye oturduk, onlar konuştu, ben yemeğimi yedim. Beni başka masaya oturttular. Biz annemle kaçtık, emniyetin oradaki takside oturduk. Sonra emniyete girdik, oradaki nüdür mü ne bilmiyorum, beni başka odaya aldılar. İşleri bitince annem yanıma geldi 'gidiyoruz' dedi ve çıktık" diye konuştu.
'O KİŞİ BENİM BABAM DEĞİL'
Annesinin işe gitmeden önce kendisini dolmuş durağına götürdüğünü ifade eden F.B.B., "Dolmuş durağının orada beni bekliyormuş o kişi. Annemin kolunu sıktı, indirdi dolmuştan. Ben de indim. Kendi tişörtünü havaya kaldırdı, bıçağı gösterdi anneme. Annem bana 'sen bin git, ben konuşup, gelirim' dedi. 'Gitmek istemiyorum' dedim. Dönerciye girdik sonra. Orada olanlar oldu. Daha önce taşıyordu bıçak. O gün görmedim; ama sonradan anladım. İçeride annemle tartıştı. Ben kenardayım, kapının önünde. Annemin boynuna sarılıp, boynunu kesti. Engellemeye çalıştım. Elimde poşet vardı, onu kafasına attım, tabletimi kafasına attım; ama engelleyemedim. Sonra ambulans geldi. O kişi benim babam değil" diye anlattı.
SANIĞA TEPKİ GÖSTERDİLER
Küçük kızın dinlenmesinin ardından olaya ilişkin cep telefonu görüntüleri duruşma salonunda izlendi. Görüntüler izlenirken salonda bulunan Bulut'un yakınları, sanığa tepki göstererek üzerine yürüdü. Güvenlik görevlileri araya girerek, sanığı dışarıdan çıkardı. Salondakilerin sakinleştirilmesi ardından duruşmaya devam edildi.

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