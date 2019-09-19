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Emine Bulut'un adı kütüphanede yaşayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:23 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) adı, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesi Erkekli Köyü'nde kütüphaneye verildi.

Emine Bulut'un adı kütüphanede yaşayacak

Halit YILMAZ/SORGUN(Yozgat), (DHA)- KIRIKKALE'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) adı, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesi Erkekli Köyü'nde kütüphaneye verildi. Köy muhtarı Arif Uzun (57), amaçlarının kadın cinayetlerine dikkati çekmek olduğunu söyledi.
Erkekli Köyü Muhtarlığı, köy konağını kütüphaneye çevirip, geçen 18 Ağustos'ta Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından öldürülen Emine Bulut'un adını verdi. Muhtar Arif Uzun, köylülerin desteği ile Sorgun ilçe merkezindeki okullardan ve kurumlardan kütüphane için kitap topladı. Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci'nin de destek verdiği proje ile bin 500 kitap toplandı. Erkekli Köyü Emine Bulut Kütüphanesi'nin açılışı geçen pazar günü yapıldı. Öğrenciler ve köylüler, kütüphaneye yoğun ilgi gösterdi.
'EMİNE BULUT'UN ADINI YAŞATMAK İÇİN'
Köy muhtarı Arif Uzun, Emine Bulut'un Kırıkkale'de yaşadığını, ancak kendi köylerinden olduğunu, ara sıra köyde bulunan yakınlarını ziyarete geldiğini söyledi. Bulut'un cinayete kurban gittiğini öğrenince çok üzüldüklerini belirten muhtar Uzun, "Bu cinayet köyümüzü yasa boğdu. Buna benzer kadın cinayetlerini sık sık duyuyoruz. Bu cinayetlerin önüne geçilmesini istiyoruz. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu tür cinayetler olmasın. Çocuklarımız yetim kalmasın. Bunlara dikkat çekmek, Emine Bulut adını yaşatmak için, çocuklarımızın geleceği için, daha fazla bilgi sahibi olabilmeleri için bu kütüphaneyi kurdum" dedi.
'KİTAP SAYISINI ARTIRMAK İSTİYORUZ'
Muhtar Uzun, kütüphanede bin 500 kitabın bulunduğunu anlatarak, "Benim tüm Türkiye'ye mesajım; bu kütüphanenin zenginleştirilmesi, kitap sayısının artırılması için bize katkıda bulunulması yönündedir. Köyümüzde kablolu sistem internet var. Ancak kütüphanemizde bilgisayarlarımız yok. Şayet birileri kütüphanemize bilgisayar bağışında bulunursa, burada eğitim öğretim gören çocuklarımız dersleri ile ilgili konuları, bilgisayar ortamında araştırma fırsatı yakalayacaklar" diye konuştu.
Emine Bulut, 6 yıl önce boşandığı güvenlik görevlisi Fedai Varan tarafından, kafede kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklandı. Yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açan Emine Bulut, hastanede yaşamını yitirdi. Tutuklanan Fedai Varan hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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Emine Bulut'un adı kütüphanede yaşayacakEmine Bulut'un adı kütüphanede yaşayacakEmine Bulut'un adı kütüphanede yaşayacakEmine Bulut'un adı kütüphanede yaşayacak

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