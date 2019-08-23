Emine Bulut'u takip eden Fedai Varan'ın daha sonra bindikleri dolmuştan indikten sonra bir dükkana doğru çektiğini söyledi. "Sonra kimse de müdahale etmiyor, olay oluyor" diye konuştu.

Bulut, cinayetin yaşandığı gün şüphelinin ablasına çocuğunu görmek istediğini söylediğini, bunun üzerine buluştuklarını, sonrasında da tartıştıklarını aktardı.

Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, Demirören Haber Ajansı'na verdiği röportajda, şüphelinin düzenli olarak alkol ve uyuşturucu kullandığını söyledi.

Emine Bulut'un bir akrabası, BBC Türkçe'ye Emine Bulut'un 4 yıl önce boşandığı eşinin Emine Bulut'u daha önce de rahatsız ettiğini bildiğini söyledi. "Hepimiz acısıyla kavrulmuş bir haldeyiz" dedi.

Kırıkkale Barosu'nun BBC Türkçe'ye verdiği bilgiye göre, Emine Bulut 4 yıl önce boşandığı eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızının önünde boğazı kesilerek ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Kırıkkale'de 38 yaşındaki Emine Bulut, eski eşi tarafından kızının önünde öldürüldü. Kadın cinayeti, 18 Ağustos Pazar günü Kırıklareli ilinin şehir merkezinde bulunan Menderes Caddesi üzerindeki bir dönercide meydana geldi.

Bulut, "Ben biliyorum, bu adam ne ceza alırsa alsın af çıktığında hapisten çıkar. Çıktığında tekrar aramızda olacak. Böyle karaktersizler ancak ve ancak idamla yargılanmalı, bunların hakkı idam" dedi.

Emine Bulut'un BBC Türkçe'ye konuşan bir yakını "Bu bir duyarsızlık, sesimizi duyun artık" diyerek tepkisini gösterdi.

"Bu rezilliği temizledim"

Dönerci dükkanının çevresindeki esnaf, BBC Türkçe'ye Emine Bulut'un bir kız çocuğu ile dönerci dükkanına geldiğini, saldırganın da kendisini takip ederek içeri girdiğini söyledi. Esnafa göre, olay sırasında iki kişi arasında bir tartışma yaşandı.

Çevredeki dükkanların birinde çalışan bir esnaf, "Tartışma esnasında kadın adamı sakinleştirmeye çalışıyor, ancak çok uzamadan adam direk boğazına 1-2 darbe vuruyor, sonrasında da soğukkanlı bir şekilde bir araca binerek ayrılıyor" diye konuştu.

Başka bir kişi, saldırganın olay yerinden ayrılırken "Bu rezilliği temizledim" dediğini söyledi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı Emine Bulut'un, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini açıkladı.