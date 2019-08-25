HABER

Emine Bulut'un annesi: Bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 12:07 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de ayrıldığı eski eşi Fedai Baran (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) annesi Fadime Bulut, "O çocuk orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor.

Emine Bulut'un annesi: Bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de ayrıldığı eski eşi Fedai Baran (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) annesi Fadime Bulut, "O çocuk orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor. Yazıklar olsun onlara. Issız yer olsaydı tamam da en kalabalık yer" dedi.
18 Ağustos günü, Menderes Caddesi'ndeki lokantanın önünde, Makine ve Kimya Endüstri'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Fedai Varan, 6 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile karşılaştı. Varan, eski eşi ve kızını lokantaya soktu. Fedai Varan, tartıştığı Emine Bulut'u kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Fedai Varan ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emine Bulut'un, olay yerinde kanlar içinde çekilen görüntüsü infiale yol açtı. Kanlar içinde ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ederken, kızı F.B.B.'nin de "Anne lütfen ölme" diye yalvardığı video, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
MİLLETVEKİLİ CAN, ACILI ANNEYİ ZİYARET ETTİ
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, dün akşam Emine Bulut'un baba ocağını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut, gözyaşlarına boğuldu. Anne Bulut, kızının kanlar içinde çekilen görüntüsü sırasında müdahale edilmediğini söyleyerek, "O çocuk (Emine Bulut) orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor. Oradakiler hiç bir şey alıp atmadı kafasına. Benim 4 çocuğum var onlar oraya girerdi. Onlarında anası, babası ailesi var. Yazıklar olsun onlara. Issız yer olsaydı tamam da en kalabalık yer. Kadınlar böyle kesilip kesilip de atılmasın. Oradaki mahkûmlar da gerekeni yapar inşallah. Bir babalık duygusu yaşamış, 10 sene sonra da nasıl gelmiş de annesini böyle etmiş. 'Ambulansı arayın' diyor 10 yaşındaki çocuk. Bunlar çekim yapıyor, 'Anneanne onlar çekim yapıyor' diyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Emine Bulut'un annesi: Bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyorEmine Bulut'un annesi: Bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor

Amazonlar'daki yangınlar dünyayı ayağa kaldırdı: Gerekli müdahale yapılmadı Amazonlar'daki yangınlar dünyayı ayağa kaldırdı: Gerekli müdahale yapılmadı
İstanbul- İzmir yolu ile yıllık 3 milyar 500 milyon liralık tasarrufİstanbul- İzmir yolu ile yıllık 3 milyar 500 milyon liralık tasarruf
32 yıldır halı tamiriyle evini geçindiriyor32 yıldır halı tamiriyle evini geçindiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe-3 Harekatı'nda son dakika gelişmesi: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: Öldürüldüler!

Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Bakan'dan vatandaşlara çağrı: İş birliğiniz çok önemli

Arjantin'de halk sokaklara döküldü

Gözyaşlarıyla sokaklara döküldüler!

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildi

Kütahya'da korkunç olay! Kestiği ağaç sonu oldu

Kestiği ağaç sonu oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.