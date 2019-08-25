Emine Bulut'un annesi: Bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de ayrıldığı eski eşi Fedai Baran (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) annesi Fadime Bulut, "O çocuk orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor. Yazıklar olsun onlara. Issız yer olsaydı tamam da en kalabalık yer" dedi.

18 Ağustos günü, Menderes Caddesi'ndeki lokantanın önünde, Makine ve Kimya Endüstri'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Fedai Varan, 6 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile karşılaştı. Varan, eski eşi ve kızını lokantaya soktu. Fedai Varan, tartıştığı Emine Bulut'u kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Fedai Varan ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emine Bulut'un, olay yerinde kanlar içinde çekilen görüntüsü infiale yol açtı. Kanlar içinde ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ederken, kızı F.B.B.'nin de "Anne lütfen ölme" diye yalvardığı video, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.