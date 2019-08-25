HABER

Emine Bulut'un annesi: Bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 13:24 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de ayrıldığı eski eşi Fedai Baran (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) annesi Fadime Bulut, "O çocuk orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de ayrıldığı eski eşi Fedai Baran (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) annesi Fadime Bulut, "O çocuk orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor. Yazıklar olsun onlara. Issız yer olsaydı tamam da en kalabalık yer" dedi.

18 Ağustos günü, Menderes Caddesi'ndeki lokantanın önünde, Makine ve Kimya Endüstri'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Fedai Varan, 6 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile karşılaştı. Varan, eski eşi ve kızını lokantaya soktu. Fedai Varan, tartıştığı Emine Bulut'u kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Fedai Varan ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emine Bulut'un, olay yerinde kanlar içinde çekilen görüntüsü infiale yol açtı. Kanlar içinde ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ederken, kızı F.B.B.'nin de "Anne lütfen ölme" diye yalvardığı video, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

MİLLETVEKİLİ CAN, ACILI ANNEYİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, dün akşam Emine Bulut'un baba ocağını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut, gözyaşlarına boğuldu. Anne Bulut, kızının kanlar içinde çekilen görüntüsü sırasında müdahale edilmediğini söyleyerek, "O çocuk (Emine Bulut) orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor. Oradakiler hiç bir şey alıp atmadı kafasına. Benim 4 çocuğum var onlar oraya girerdi. Onlarında anası, babası ailesi var. Yazıklar olsun onlara. Issız yer olsaydı tamam da en kalabalık yer. Kadınlar böyle kesilip kesilip de atılmasın. Oradaki mahkûmlar da gerekeni yapar inşallah. Bir babalık duygusu yaşamış, 10 sene sonra da nasıl gelmiş de annesini böyle etmiş. 'Ambulansı arayın' diyor 10 yaşındaki çocuk. Bunlar çekim yapıyor, 'Anneanne onlar çekim yapıyor' diyor" diye konuştu.

Engelli kedileriyle otobüs şoförlüğü yapıyor Engelli kedileriyle otobüs şoförlüğü yapıyor
Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandıKahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı
Selin getirdiği odunlar sahile vurdu, vatandaşlar şaşkınlık yaşadıSelin getirdiği odunlar sahile vurdu, vatandaşlar şaşkınlık yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Gece yarısı açıkladılar! F.Bahçe'ye geliyor

Gece yarısı açıkladılar! F.Bahçe'ye geliyor

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Pençe-3 Harekatı'ndan kahreden haber: Şehit ve yaralı askerler var

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Pençe-3 Harekatı'nda son dakika gelişmesi: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: Öldürüldüler!

Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Bakan'dan vatandaşlara çağrı: İş birliğiniz çok önemli

Arjantin'de halk sokaklara döküldü

Gözyaşlarıyla sokaklara döküldüler!

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.