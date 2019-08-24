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Emine Bulut’un annesinden, olay anı görüntüsünü çekenlere tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 23:12 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de eski kocası tarafından 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledilen Emine Bulut’un annesi Fadime Bulut, "10 yaşında ki çocuk; bunlar çekim yapıyor anneanne diyor.

Kırıkkale’de eski kocası tarafından 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledilen Emine Bulut’un annesi Fadime Bulut, "10 yaşında ki çocuk; bunlar çekim yapıyor anneanne diyor. Onlar çekim yapıyor, ben ambulans çağırın diyorum" dedi.
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Emine Bulut’un acılı ailesine ziyaret ederek taziyelerini iletti. Can, gerçekleştirdiği ziyarette anne-baba ve kardeşlerine baş sağlığı diledi.
Olay anını anlatırken gözyaşlarına boğulan anne Fadime Bulut, "Bu çekimi yapıyor eli tutuyor da o çocuk orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor. Oradakiler hiç bir şey alıp atmadı kafasına. Benim 4 çocuğum var onlar oraya girerdi. Onlarında anası, babası ailesi var. Yazıklar olsun onlara. Issız yer olsaydı tamam da en kalabalık yer. Kadınlar böyle kesilip kesilip de atılmasın. Oradaki mahkumlar da gerekeni yapar inşallah. Bir babalık duygusu yaşamış 10 sene sonra da nasıl gelmiş de annesini böyle etmiş. Ambulans arayın diyor 10 yaşındaki çocuk. Bunlar çekim yapıyor. Anneanne diyor ’onlar çekim yapıyor’ diyor. Ben diyorum ambulans arayın. Bekir’in telefon eline geçmiş teyzesini aramış" dedi.

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