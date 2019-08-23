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Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idam

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 14:27 | Son Güncelleme

    Kırıkkale'de 4 yıl önce ayrıldığı eski eşi Fedai Baran (43) tarafından 10 yaşındaki kızını yanında bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'u (38) kardeşi Kazım Bulut, "Bunlara insan denilmez.

Kırıkkale'de 4 yıl önce ayrıldığı eski eşi Fedai Baran (43) tarafından 10 yaşındaki kızını yanında bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'u (38) kardeşi Kazım Bulut, "Bunlara insan denilmez. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Böyle karaktersizler, şerefsizler ancak idamla yargılanır. Bunların hakkı idam" dedi.

Geçen 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'ndeki kafede meydana gelen olayda Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile buluştu. Fedai Baran, tartıştığı Emine Bulut'u, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'ne yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Fedai Baran ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emine Bulut'un, olayın hemen ardından olay yerinde kanlar içindeyken çekilen görüntüsü infiale yol açtı. Fedai Baran'ın eski eşini bıçakladıktan saniyeler sonra çekilen görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ettiği görüldü. Kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıdı.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Yaşanan olayın ardından Twitter'da #EmineBulut hashtagini TT'de ilk sırada yer aldı. Aralarında siyasi parti liderlerinin de bulunduğu binlerce kişiyi olayı lanetledi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ile birçok kulüp yayınladıkları mesaj ile olaya tepki gösterdi, kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi.

KARDEŞİ KONUŞTU

Kentin Yuva Mahallesi'nde yaşayan Fadime ve Ahmet Bulut çifti, 6 çocuklarından en büyüğü olan kızları Emine Bulut'u kaybetmenin acısını yaşıyor. Evin önüne kurulan taziye çadırında Bulut ailesi, başsağlığını kabul ediyor. Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, yaptığı açıklamasında, ablasının 4 yıl önce boşandığını söyledi. Ablasının boşanırken hiçbir şey talep etmediğini kaydeden Bulut, olay günü Fedai Baran'ın ablasını arayarak görüşmek istediğini söylediğini bildirdi. Daha sonra ablasının kent merkezinde Fedai Baran ile karşılaştığını ve burada aralarında tartışma yaşandığını ifade eden Bulut, "Orada tartışırken dolmuşçular falan araya giriyorlar. Sonra 'konuşalım' diye ablamı ve çocuğu olayın yaşandığı yere götürüyor. Daha sonrasında olay oluyor ve kimsede müdahale etmiyor. Zaten 4-5 aydır bu işi kendi kendine kuruyormuş. Belinde sürekli ekmek bıçağıyla geziyormuş, 'ağabeylerini, babasını öldüreceğim' diye anlatıyormuş. Ablamı bıçakladıktan sonrada babamı aramış, 'senide öldüreceğim, bekle geliyorum' diye. Sonrada zaten yakalanıyor. Çocuk 4 yaşına gelince biz 'annesiz babasız büyümesin' diye barıştırdık ama 4-5 ay denediler bu hala pislikten kurtulmadı" dedi.

'BUNLARA İNSAN DENİLMEZ'

Bulut, Fedai Baran'da babalık duygusunun bulunmadığını belirterek, şunları söyledi: "Babalık duygusu olsa çocuğunun yanında annesine bu caniliği, vahşeti yapabilecek bir insan olamaz. Bunlara insan denilmez. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Böyle karaktersizler, şerefsizler ancak idamla yargılanır. Bunların hakkı idam. Bu adam ne ceza alırsa alsın yarın bir gün bir af çıkar, bu adam dışarıda. Yine tekrar içimizde olacaklar. Çocuğunu ne zaman istese görüyordu ama senede toplasan 5 defa ancak görüyordu. Çünkü istemiyordu. Çocuk hiçbir zaman ona 'baba' demedi zaten. Allah'ım kimseye bu acıları yaşatmasın. Devlet büyüklerimizden tek isteğim, idam. Başka hiçbir şey değil. Bu insanlar tekrar aramıza dönmesin."

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)-

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