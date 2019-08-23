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Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idam

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 14:52 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de 4 yıl önce ayrıldığı eski eşi Fedai Baran(43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) kardeşi Kazım Bulut, "Bunlara insan denilmez.

Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idam

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de 4 yıl önce ayrıldığı eski eşi Fedai Baran(43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) kardeşi Kazım Bulut, "Bunlara insan denilmez. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bunların hakkı idam" dedi.
18 Ağustos günü Menderes Caddesi'ndeki bir kafeteryada yaşanan olayda, Makine ve Kimya Endüstri'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile karşılaştı. Baran, eski eşi ve kızını kafeteryaya soktu. Ancak Fedai Baran ile Emine Bulut arasında tartışma çıktı. Eski koca, Emine Bulut'u, kızının gözleri önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'ne yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan Fedai Baran ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emine Bulut'un, olay yerinde kanlar içinde çekilen görüntüsü infiale yol açtı. Görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ederken, kızı F.B.B. de "Anne lütfen ölme" diye yalvarıyor. Küçük kızın, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıyor.
TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU
Twitter'da #EmineBulut hashtagini TT'de ilk sırada yer aldı. Aralarında siyasi parti liderlerinin de bulunduğu binlerce kişi olayı lanetledi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ile bir çok kulüp, kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi.
KARDEŞİ KONUŞTU
Yuva Mahallesi'nde yaşayan Fadime-Ahmet Bulut çifti, 6 çocuklarından en büyüğü olan kızları Emine Bulut'u kaybetmenin acısını yaşıyor. Evin önüne kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul ediyor. Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, ablasının 4 yıl önce boşandığını, boşanma davası sırasında eski eşinden her hangi bir talepte bulunmadığını anlattı. Olay günü Fedai Baran'ın ablasını arayarak, görüşmek istediğini, bir süre sonra da ikilinin kent merkezinde karşılaştığını kaydeden Kazım Bulut, "Burada aralarında tartışma yaşanıyor. Dolmuşçular falan araya giriyorlar. Sonra 'Konuşalım' diyerek, ablamı ve çocuğu olayın yaşandığı yere götürüyor. Daha sonrasında olay oluyor ve kimse müdahale etmiyor. Zaten dört- beş aydır bu işi kendi kendine kuruyormuş. Belinde sürekli ekmek bıçağıyla geziyormuş, 'Ağabeylerini, babasını öldüreceğim' diye anlatıyormuş. Ablamı bıçakladıktan sonra babamı aramış, 'Seni de öldüreceğim, bekle geliyorum' diye. Sonra zaten yakalanıyor. Çocuk 4 yaşına gelince biz 'Ünnesiz-babasız büyümesin' diye barıştırdık ama 4-5 ay denediler, bu pislikten kurtulmadı" dedi.
'BUNLARA İNSAN DENİLMEZ'
Acılı kardeş, Fedai Baran'da babalık duygusunun bulunmadığını belirterek, şunları söyledi:
"Babalık duygusu olsa çocuğunun yanında annesine bu caniliği, vahşeti yapabilecek bir insan olamaz. Bunlara insan denilmez. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Böyle karaktersizler, şerefsizler ancak idamla yargılanır. Bunların hakkı idam. Bu adam ne ceza alırsa alsın yarın bir gün bir af çıkar, bu adam dışarıda. Yine tekrar içimizde olacaklar. Çocuğunu ne zaman isterse görüyordu, ama senede toplasan beş defa ancak görüyordu. Çünkü istemiyordu. Çocuk hiçbir zaman ona 'baba' demedi zaten. Allah'ım kimseye bu acıları yaşatmasın. Devlet büyüklerimizden tek isteğim, idam. Başka hiçbir şey değil. Bu insanlar tekrar aramıza dönmesin."

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Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idamEmine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idamEmine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idamEmine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idam

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