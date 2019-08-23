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Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idam (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 19:36 | Son Güncelleme

İDDİANAMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

İDDİANAMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU
Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede, Fedai Varan'ın daha önce Emine Bulut'a hakaret etmesi nedeniyle, Kırıkkale 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davasının görüldüğü, dosya kapsamında şikayetten vazgeçme nedeniyle 'düşme' kararı verildiği belirtildi. Fedai Varan'ın ifadesinde, çocuğunun bulunduğunu, eşi ve eşinin ailesinin çocuğuyla görüşmesini engellediğini, olay günü konuşmak istediğini ancak Bulut'un 'hakaret' ettiğini, kendisini kaybederek eşini öldürdüğünü belirttiği iddianamede yer aldı. Olayla ilgili bilgi sahibi olan kişilerin ise, Fedai Varan'ın agresif tutumla tartıştığı ve olayı gerçekleştirdikten sonra, "Bana çocuğumu göstermiyor, kahpeyi öldürdüm, herkes duysun" şeklinde bağırdığını söyledikleri bildirildi. İddianamede Emine Bulut ile Fedai Varan'ın 2006 yılında evlendikleri, 2009 yılında bir çocuklarının dünyaya geldiği ve 2013 yılında boşandıkları kaydedildi.
'GİDER PAŞA GİBİ YATARIM'
10 yaşındaki F.B.V.'nin velayetinin annesi Emine Bulut'ta olduğu belirtilen iddianamede, Fedai Varan'ın çocuğu ile her ayın ilk ve son haftası, hafta sonları ile Temmuz ayında kişisel ilişkisinin bulunduğu ve Varan'ın çocuğuyla görüştürülmediği iddiasının bu haliyle yerinde olmadığı belirtildi. Ayrıca WhatsApp mesajlaşma kayıtlarına göre; Bulut'un tekrar evlenme durumundan Varan'a bahsettiği, aralarında tartışma olduğu, olay günü yaşanan tartışma üzerine Varan'ın cebinden çıkardığı bıçakla olayı gerçekleştirdiği belirtildi. İddianamede olaydan önce, Varan'ın Bulut'a, "Gider paşa gibi yatarım, Emine hiç sıkıntı değil, ne olacaksa olsun gider yatarım" diye mesaj attığı kaydedildi.
'AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ'
İddianamede Fedai Varan'ın 'tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürme' suçu işlediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Mahkemenizce yapılacak yargılama neticesi verilecek kararda; şüphelinin daha öncede müştekiye hakaret etmesi sebebiyle hakkında kamu davası açılması ve şüphelinin suç işlemekten çekincesi olmaması sebebiyle hakkında takdiri indirim sebeplerinin (TCK madde 62) uygulanmaması, olay öncesinde şüphelinin maktüleyi öldürme saiki ile harekete geçerek bu yönde hazırlıkta bulunduğu ve olay sırasında müşterek çocuğunun yanında olacağını bilmesine rağmen, suç işleme kararlığında tereddüte düşmeyerek, müşterek çocuklarının yanında, maktülenin hayati bölgelerine birden çok kez bıçak darbesi vurmak suretiyle canavarca hisle hareket ettiğinin gözetilmesi suretiyle aleyhe değerlendirme yapılarak, şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur."

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)

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