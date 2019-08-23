HABER

Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idam (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 21:33 | Son Güncelleme

İDDİANAME KABUL EDİLDİ Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Bulut'un, eski eşi tarafından kızının gözü önünde öldürülmesiyle ilgili bir yazılı açıklama daha yaptı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Bulut'un, eski eşi tarafından kızının gözü önünde öldürülmesiyle ilgili bir yazılı açıklama daha yaptı. Emine Bulut'un, 2013 yılında boşandığı eski eşi Fedai Varan (43) tarafından öldürüldüğü hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Cumhuriyet Başsavcılığı’nca etkin ve hızlı bir soruşturma başlatılmış, akabinde Kırıkkale 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne şüpheli Fedai Varan hakkında ‘Canavarca Hisle Tasarlayarak Adam Öldürme’ suçundan cezalandırılması istemi ile İddianame düzenlenerek soruşturma dosyası mahkemeye gönderilmiş ve mahkemece iddianame kabul edildi.”
‘112 ACİL MÜDAHALE EKİBİ TARAFINDAN GİZLİCE ÇEKİLDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR’
Sosyal medyada hızla paylaşılan görüntülere ilişkin yapılan açıklamada ise “Yine bu konuya ek olarak yaşanan bu elim olay sonrası, sosyal medyada maktüle Emine Bulut'un otopsisine ait olduğu iddia edilen bir takım görüntülerin paylaşıldığı görülmüş olup, söz konusu görüntülerin, maktülenin 112 acil müdahale ekibi tarafından kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde yapılan müdahale sırasında veya tedavi sonrasına ait gizlice çekildiği anlaşılmıştır. Maksatlı paylaşımlar yaparak ‘Soruşturma Gizliliğini İhlal’ edenlerin tespiti yönünden Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca, soruşturma başlatılmıştır. Müteveffa Emine Bulut'un ölümü ile sonuçlanan olay sonrası, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca, olay anına yönelik şiddet içerikli görüntülerin paylaşılmaması ve yayınlanmaması hususunda, Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği'nce erişimin kısıtlanması ve yayınlanmamasına yönelik kararlar alınmıştır” denildi.
Açıklamanın sonunda şunlar kaydedildi:
“Alınan bu karara aykırı davranışlar sergileyerek, sosyal medyada, yazılı ve görsel basında infiale neden olan paylaşımlar için ayrıca bir soruşturma başlatılmıştır. Başlatılan her iki soruşturmanın safahatı hakkında, gerek görüldüğü zamanlarda, kamuoyu bilgilendirilecektir.”

Tüylerin arasından çıkanı görenler gözlerine inanamadıTüylerin arasından çıkanı görenler gözlerine inanamadı
Sevgilisini döverken utanmadı, gazetecileri görünce başını önüne eğdiSevgilisini döverken utanmadı, gazetecileri görünce başını önüne eğdi
‘Emine Bulut’ cinayetini protesto eden kadınlar, oturma eylemi gerçekleştirdi‘Emine Bulut’ cinayetini protesto eden kadınlar, oturma eylemi gerçekleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Diagne'ye çılgın teklif!

Diagne'ye çılgın teklif!

Emine Bulut cinayeti sonrası kendini dövdü!

Emine Bulut cinayeti sonrası kendini dövdü!

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.