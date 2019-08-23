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Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idam (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 22:04 | Son Güncelleme

İDDİANAME KABUL EDİLDİ Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Bulut'un, eski eşi tarafından kızının gözü önünde öldürülmesiyle ilgili bir yazılı açıklama daha yaptı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Bulut'un, eski eşi tarafından kızının gözü önünde öldürülmesiyle ilgili bir yazılı açıklama daha yaptı. Emine Bulut'un, 2013 yılında boşandığı eski eşi Fedai Varan (43) tarafından öldürüldüğü hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Cumhuriyet Başsavcılığı’nca etkin ve hızlı bir soruşturma başlatılmış, akabinde Kırıkkale 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne şüpheli Fedai Varan hakkında ‘Canavarca Hisle Tasarlayarak Adam Öldürme’ suçundan cezalandırılması istemi ile İddianame düzenlenerek soruşturma dosyası mahkemeye gönderilmiş ve mahkemece iddianame kabul edildi.”

‘112 ACİL MÜDAHALE EKİBİ TARAFINDAN GİZLİCE ÇEKİLDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR’
Sosyal medyada hızla paylaşılan görüntülere ilişkin yapılan açıklamada ise “Yine bu konuya ek olarak yaşanan bu elim olay sonrası, sosyal medyada maktüle Emine Bulut'un otopsisine ait olduğu iddia edilen bir takım görüntülerin paylaşıldığı görülmüş olup, söz konusu görüntülerin, maktülenin 112 acil müdahale ekibi tarafından kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde yapılan müdahale sırasında veya tedavi sonrasına ait gizlice çekildiği anlaşılmıştır. Maksatlı paylaşımlar yaparak ‘Soruşturma Gizliliğini İhlal’ edenlerin tespiti yönünden Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca, soruşturma başlatılmıştır. Müteveffa Emine Bulut'un ölümü ile sonuçlanan olay sonrası, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca, olay anına yönelik şiddet içerikli görüntülerin paylaşılmaması ve yayınlanmaması hususunda, Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği'nce erişimin kısıtlanması ve yayınlanmamasına yönelik kararlar alınmıştır” denildi.
Açıklamanın sonunda şunlar kaydedildi:
“Alınan bu karara aykırı davranışlar sergileyerek, sosyal medyada, yazılı ve görsel basında infiale neden olan paylaşımlar için ayrıca bir soruşturma başlatılmıştır. Başlatılan her iki soruşturmanın safahatı hakkında, gerek görüldüğü zamanlarda, kamuoyu bilgilendirilecektir.”

Haber: Hasan AKYILDIZ-KIRIKKALE-DHA

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