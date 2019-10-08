Emine Bulut'un katili yarın hakim karşısına çıkacak

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, eski eşi Emine Bulut'u (38) 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın (43), yarın Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına başlanacak.

Geçen 18 Ağustos'ta meydana gelen olayda Emine Bulut, Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi olan 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan tarafından, kafede kızı F.B.B.'nin gözü önünde bıçaklandı. Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı. Olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fedai Varan hakkında jet hızıyla iddianame düzenlendi. Mahkemece kabul edilen iddianamede Varan hakkında, 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Annesi, babası tarafından gözleri önünde öldürülen F.B.B. ise devlet tarafından koruma altına alınırken, yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla kayyum atanmıştı.

İLK KEZ HÂKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Olaydan sonra önce Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na, ardından ise güvenlik nedeniyle Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Fedai Varan, yarın ilk kez hâkim karşısına çıkacak. Varan'ın, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılacağı öğrenildi. Bu arada, davaya takip etmek için 81 ilden yaklaşık 200 avukatın mahkemeye başvuru yaptığı bildirildi. Öte yandan sivil toplum örgütleri, kadın derneklerinin duruşma öncesi adliye önünde toplanarak açıklama yapacağı öğrenildi.

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