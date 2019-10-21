Emine Bulut'un katiline müebbet hapis

Varan ile Bulut'un ailesi, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 81 ilden baro temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşuları ve kadın dernekleri temsilcileri bugünkü duruşmaya katılırken, çiftin 10 yaşındaki kızları mahkeme salonuna getirilmedi.

Bulut'un, 18 Ağustos 2019'da Kırklareli kent merkezinde 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanması ve ağır yaralandığı kafeden hastaneye götürülürken "ölmek istemiyorum" diye feryat etmesi, kızının da "anne, ölme" diye bağırması ülkede infial yaratmıştı.

Kırıkkale'de eski eşi Bulut'u bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Fedai Varan, "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Varan için herhangi bir indirim uygulanmadı.

Duruşma öncesi adliye önünde toplanan kadın derneklerinin temsilcileri, açıklama yaptı. Duruşmada Bulut'un babası Ahmet Bulut, torunu F.B.V'nin velayetini almak için vasi tayin edilmesini istedi.

Sanık avukatından talepler

Varan'ın avukatı Ersoy Aytaç, bugünkü duruşmada kovuşturmanın genişletilmesini, kadın örgütlerinin davaya dahil edilmesini, dinlenen tanıkların tekrar dinlenmesini, F.B.V'ye uzman eşliğinde soru sorulmasını ve Bulut'un öldürüldüğü gün saat 14.00 sıralarında gittiği Kırıkkale Cumhuriyet Polis Merkezi'ndeki 4 polisin tanık olarak dinlenmesi talebinde bulundu.

Sanık avukatı ayrıca müvekkilinin "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan cezalandırılması talebine karşı, mobese görüntülerine göre cinayetin tasarlayarak canavarca bir hisle gerçekleşmediğini ve Bulut'un çocuğun velayetini kötüye kullanıp, sanığın kızıyla görüşmesine engel olduğunu iddia ederek tahrik indirimi yapılmasını istedi.

Avukat ayrıca Emine Bulut'un mobese görüntüsü çözümlemesine göre sanığa dönüp bir şeyler söylediğini, muhtemelen hakaret ettiğini iddia ederek "hakaret" indirimi uygulanmasını da talep etti.