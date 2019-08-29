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Emine Bulut'un kızı için atanan kayyum: Yardımların amacına uygun sevkini sağlayacağım

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 18:36 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de eski eşi Fedai Varan tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un kızı F.B.V.

Emine Bulut'un kızı için atanan kayyum: Yardımların amacına uygun sevkini sağlayacağım

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de eski eşi Fedai Varan tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un kızı F.B.V. (10) için atanan avukat belli oldu. Kırıkkale Barosu'na kayıtlı avukat Enver Kılıç, "F.B.V. adına yapılacak nakdi yardımların amacına uygun olarak sevk ve idaresini temin için tedbiren yönetim kayyumu olarak atanmış bulunmaktayım" dedi.
Kırıkkale'de geçen 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai Varan tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un kızı F.B.V. için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesi'nce kayyum atandı. Mahkemenin kararı gereği Kırıkkale Barosu'na kayıtlı avukat Enver Kılıç, kayyum olarak görevlendirildi. Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Ağustos tarihinde Kırıkkale'de gerçekleşen Emine Bulut cinayetinin vuku bulduğu günden bugüne kadar tüm kamuoyu tarafından olayın şiddetle telin edildiğini belirtti. Kılıç, olayın adli merciler tarafından tüm yönleriyle soruşturulduğunu ve kovuşturulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Olay sonrası mağdur durumuna düşen Emine Bulut'un kızı F.B.V. hakkında Kırıkkale 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 29 Ağustos 2019 tarih ve 2019/886 esas sayılı kayyım tayini davasında F.B.V. adına gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak nakdi yardımların amacına uygun olarak sevk ve idaresini temin için esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar tedbiren yönetim kayyumu olarak atanmış bulunmaktayım. Mevzuat ile ilgili mahkeme kararı doğrultusunda, tarafıma tevdi edilen yönetim kayyımlığı çerçevesinde olay mağduruna yapılacak her türlü nakdi yardım, mahkemenin ara kararı gereği, Kırıkkale Vakıfbank Şubesinde açılan IBAN TR97 0001 5001 5800 7309 2156 25 no’lu yardım hesabında toplanacaktır."
Kılıç, yardımsever vatandaşların yapacağı yardımların hak sahibi ve yetkili mercilerin denetimine, takibine açık şekilde, mevzuata, hak sahibinin menfaatine ve mahkeme karalarına uygun şekilde gerçekleştirileceğinin kamuoyu tarafından bilinmesini isteğini kaydetti.

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Emine Bulut'un kızı için atanan kayyum: Yardımların amacına uygun sevkini sağlayacağım

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