Emine Erdoğan: “132 milyondan fazla insan yardıma muhtaç"

"8 milyar doların üzerinde gerçekleştirdiğimiz insani yardımlarla, gayri safi milli gelirine oranla, dünyanın “en cömert” ülkesi olma sıfatını taşıyoruz"

Erdoğan, "Bildiğiniz gibi Türkiye çok hassas bir coğrafyada bulunuyor. Biz bu coğrafyada yaşanan sorunların çözümünde aktif rol alan bir ülke olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 8 milyar doların üzerinde gerçekleştirdiğimiz insani yardımlarla, gayrisafi milli gelirine oranla, dünyanın ’en cömert’ ülkesi olma sıfatını taşıyoruz. Topraklarımız tarih boyunca savaşlardan, zulümden ve ayrımcılıktan kaçan milyonlara yurt olmuştur. Türk insanının yabancıya karşı gösterdiği misafirperverlik refleksi uzun bir tarihsel deneyimin bakiyesidir. Bugün sınırlarımız içinde 4 milyonun üzerinde mülteciyi misafir ediyoruz. Kırılgan coğrafyalarda yaşanan sorunlara çözüm üretme noktasında hatırı sayılır bir bilgi ve tecrübe biriktirmiş durumdayız. Bu tecrübelere dayanarak, çatışmaların hiç dinmediği coğrafyalarda artık yeni çözümlere ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütünün de üzerinde durduğu gibi uluslararası toplum olarak insani krizlerde, daha çok, hayatta kalma ve acil durumlara odaklanıyoruz. Fakat ilk şok atlatıldıktan sonra, insanlar içinde bulundukları zor koşullarla baş başa kalıyor. Dolayısı ile afetlerin ya da çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki durum iyileşme göstermiyor. Evrensel sağlık kapsayıcılığı ilkesi bu nedenle çok önemli” şeklinde konuştu.

Emine Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Biz Türkiye olarak, sınırlarımız dahilinde yaşayan mültecilerin sağlık gereksinimlerini bir endişe konusu olmaktan çıkardık. Tüm mülteciler sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanıyorlar ki, bunun dünyada bir benzeri sanırım yoktur. Suriyeli misafirlerimiz için özel bir uygulama olarak, Suriyeli sayısının 20 bin ve üzeri olduğu yerlerde Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi konseptini geliştirdik. Bu merkezlerde göçmenlere temel sağlık hizmetlerinin yanında dahiliye, çocuk ve kadın doğum branşlarında uzmanlık hizmetleri ile görüntüleme imkanları sunuyoruz. Halihazırda Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu illerde 180 adet göçmen sağlığı merkezi faaliyet göstermektedir. Ülkemizde 8 yıl boyunca 410 bin çocuk dünyaya gelmiştir. 1,5 milyon Suriyeli kardeşimiz yatarak tedavi görmüş, 1 milyon kişi ise ameliyat edilmiştir. Türkiye, uluslararası platformda da, farklı alanlarda birçok sağlık hizmeti götürmektedir. Mesela Sağlık Bakanlığımız Sudan’da, Somali’de, Bangladeş’te hastaneler kurmuştur. Önümüzdeki dönemde ise Gazze’de, Bişkek’te, Libya’da hastaneler açılacaktır. Ayrıca, himayemde yapımı tamamlanan Türkiye Anne ve Çocuk Hastanesi, Nijer’de yakın bir gelecekte faaliyete başlayacaktır. Bununla beraber 3 kıtada, 20 ülkede, 45 Sağlık Haftası düzenledik. Burada amacımız bilgi ve deneyimlerimizi ihtiyacı olanlara götürmektir. Farklı sebeplerle tedavi imkânı bulamayan insanların ameliyatlarını yerinde ve ücretsiz olarak gerçekleştirmektir. Bu çalışmalarımız kapsamında diğer ülke sağlık personeline mesleki kapasitelerini geliştirmeleri için eğitim veriyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 45 Sağlık Haftasında 4 bin ameliyat, bin sünnet, 25 bin muayene gerçekleştirdik ve 5 bin yabancı sağlık personeline eğitim verdik. Diğer ülkelerle yaptığımız ikili işbirliği anlaşmaları ile bugüne kadar, 46 farklı ülkeden 10 bin yabancı hasta ülkemizde ücretsiz olarak tedavi edildi. Bu hastaların üçte biri kadın ve çocuklardan oluşuyor. Ayrıca Afrika başta olmak üzere, dünyanın zor coğrafyalarında salgın hastalıklar, doğal afetler, savaşlar ve beslenme yetersizlikleri ile ilgili sıkıntıların giderilmesinde hibeler veriyoruz. 2012 yılından beri Yemen, Sudan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Somali, Bulgaristan, Gürcistan, Sırbistan, Karadağ, Ukrayna, Pakistan, Suriye ve Cibuti’ye ilaç, sarf malzemesi, aşı, serum, sahra hastanesi, gıda, ambulans ve sağlık tarama araçları hibe edilmiştir. Bütün bu süreçlerde, devletimiz yanında sivil toplum kuruluşlarımız çok aktif çalışmalar yapıyor. Sadece sağlık hizmeti götürmek üzere kurulmuş çok önemli derneklerimiz var. Sürdürülebilirlik her konuda olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de en çok aradığımız unsur. Sağlık hizmetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak için balık vermekle beraber balık tutmayı öğretmenin önemine inanıyoruz. Dolayısıyla hekimlerimizin bilgi ve tecrübe aktarımı bizim için çok önemli. Bu kapsamda başta Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkeleri olmak üzere birçok ülkedeki yüzlerce sağlık personeline eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. Umarım uluslararası toplum olarak, tüm dünya halklarını, hayatı eşit şekilde yaşayacak fırsatlara kavuşturabiliriz. Türkiye, dünyanın yaralarını sarmak için her türlü iş birliğine açıktır. Bilgi ve tecrübemizi, Dünya Sağlık Örgütünün bu dönüştürücü sinerjisini katmaya seve seve talibiz. Bu duygularla, toplantımızın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Toplantıya emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

