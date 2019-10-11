Emine Erdoğan: 2017’de başlatmış olduğumuz Sıfır Atık hareketi çığ gibi büyüyor

İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Yerel Yönetimler Sıfır Atık Kongre ve Sergisi’nin açılışında konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı kongrede Emine Erdoğan, "Bilim insanlarının öngörülerine kulak vermemiz ve derin uykumuzdan uyanmamız lazım. Çünkü önümüzdeki birkaç bin yılı şimdi inşa ediyoruz. Çocuklarımıza bırakacağımız gelecek vasiyetinin cümlelerini şu anda kuruyoruz. Bu gerçeklerden hareketle, 2017’de başlatmış olduğumuz Sıfır Atık hareketi bugün çığ gibi büyüyor." dedi.

Konuşmasına , "Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit düşen Mehmetçiğimize Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. Sivil kayıplarımızı da minnetle ve rahmetle anıyorum. Tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Allah ordumuzun yardımcısı olsun, bölgemizi huzura kavuşturacak bir zafer nasip etsin "diyerek başlayan Emine Erdoğan, Sıfır Atık Kongre ve Sergisi’nin organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Emine Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün yaşadığımız dünya geçmişte bir öngörüydü. Bilim insanlarının bugüne dair yapmış oldukları tahminleri, şimdi gerçeklik olarak yaşıyoruz. Dünyanın sanayi devrimi öncesine göre, 1 derece ısınmış olmasının sonuçları, doğal afetler ve kuraklık gibi acı bir bilanço ile geri dönüyor.

Bugün ise, bilim insanları daha da kötü ve çok uzak olmayan bir gelecek için uyarıyorlar.

Adeta dünyanın her yerinde alarmlı bir saatin, bizi uyandırmak için çaldığını işitiyoruz.

Peki uyanacak mıyız? İşte kendimize sormamız gereken soru bu! Bilim bize kirliliğin ulaşacağı noktayı, 2050’de okyanuslarda balıktan çok plastiğin yüzeceğini söyleyerek haber veriyor.

Felaketin boyutları bununla da sınırlı değil. İçecek su bulma arayışıyla başlayacak iklimsel göçlerin yaratacağı çatışmalar ve insanlık trajedileri bizi bekliyor. Bu sefer bilim insanlarının öngörülerine kulak vermemiz ve derin uykumuzdan uyanmamız lazım. Çünkü önümüzdeki birkaç bin yılı şimdi inşa ediyoruz. Çocuklarımıza bırakacağımız gelecek vasiyetinin cümlelerini şu anda kuruyoruz. Bu gerçeklerden hareketle, 2017’de başlatmış olduğumuz Sıfır Atık hareketi bugün çığ gibi büyüyor.