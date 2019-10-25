Emine Erdoğan: "2023 yılına kadar geri kazanım oranımızı yüzde 35 seviyesine çıkaracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, bu yıl 6’ncısı düzenlenen Sosyal Fayda Zirvesi’ne katıldı. Yeşil ekonomiye geçişin dünyayı yaşanabilir kılmada herkes için bir zorunluluk olduğunu belirten Erdoğan, "2023 yılına kadar geri kazanım oranımızı yüzde 35 seviyesine çıkaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve TBWA/FORGOOD tarafından düzenlenen 6. Sosyal Fayda Zirvesi’ne katıldı. Zorlu Performans Sanatları Merkezinde düzenlenen zirvede farklı sektörlerden düşünce önderleri, yeni medya ve teknoloji uzmanları, sivil toplum çalışanları ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen uzmanlar yeni medyanın sosyal fayda için kullanılmasına yönelik fikir ve çözümleri paylaşmak amacıyla #2030ŞİMDİ teması etrafında bir araya geldi. Programda konuşan Erdoğan, günümüzde yaşanan çevre ve iklim sorunlarına değinerek, yaptıkları projeleri ve çözüm önerilerini anlattı.

"Sıfır atık projesi ile sadece atıklarımızı yönetmeyi değil, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun üretimin yapılmasını da amaçlıyoruz"

Yeşil ekonomiyle gelir ve istihdam artacağı gibi, temiz suya ve enerjiye erişim de iyileştirilebilir olacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Bu zirveye katılan herkesin ortak bir amacı var. O da, dünyamızı daha iyi bir yer haline getirmek için iyiliğe giden en kısa yolu bulmak. Şu anda attığımız her adım, önümüzdeki birkaç bin yılı tasarlıyor. Bu nedenle, sadece 2030 değil, 2050, 2070 de, aslında şimdidir. Can kulağıyla dinlememiz gereken uyarılardan biri, gelecekte bizi bekleyen iklim göçleridir. Şayet, küresel sıcaklık 1 buçuk derece sınırının altında kalmazsa, dünyanın birçok yeri yaşanamaz hale gelecek. Bu da insanların yaşanabilir bir yer ve su bulmak için kitleler halinde göç etmesi demek. İşte biz bu nedenle işe bir yerden başlayalım dedik ve 2017’de sıfır atık için yola çıktık. Sıfır atık projesi ile sadece atıklarımızı yönetmeyi değil, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun üretimin yapılmasını da amaçlıyoruz. 2023 yılına kadar geri kazanım oranımızı, yüzde 35 seviyesine çıkaracağız. Yıllık 20 milyar lira ekonomik kazanç ve 100 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Yeşil ekonomiye geçiş, dünyayı yaşanabilir kılmada, herkes için bir zorunluluktur. Yeşil ekonomiyle gelir ve istihdam artacağı gibi, temiz suya ve enerjiye erişim de iyileştirilebilir“ şeklinde konuştu.