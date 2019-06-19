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Emine Erdoğan, A Milli Kadın Basketbol Takımı ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 10:36 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2019 FİBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde A Milli Kadın Basketbol Takımı sporcuları ile Huber Köşkü'nde buluştu - Emine Erdoğan: - "Bu şampiyonadan da, büyük bir başarıyla döneceğinize inancım tamdır. Başarınızın her şeyden önce kız çocuklarımıza, genç kızlarımıza ve kadınlarımıza ilham kaynağı olacağını biliyorum. O nedenle bu şampiyonada milletimiz için olduğu kadar, sizin gibi olmak isteyen kız çocuklarımız için de mücadele etmenizi arzu ediyorum. Çünkü onlar için rol modellersiniz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, 2019 FİBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndan büyük bir başarıyla döneceğine inancının tam olduğunu belirterek, "Başarınızın her şeyden önce kız çocuklarımıza, genç kızlarımıza ve kadınlarımıza ilham kaynağı olacağını biliyorum. O nedenle bu şampiyonada milletimiz için olduğu kadar, sizin gibi olmak isteyen kız çocuklarımız için de mücadele etmenizi arzu ediyorum. Çünkü onlar için rol modellersiniz." dedi.

Emine Erdoğan, 2019 FİBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde A Milli Kadın Basketbol Takımı ile Huber Köşkü'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Programa, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Milli Takımlar Teknik Direktörü Haluk Yıldırım, A Kadın Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan ile teknik heyet ve basketbolcular katıldı.

Emine Erdoğan, yemekte yaptığı konuşmada, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı 2019 Avrupa Şampiyonası'na uğurluyor olmanın büyük heyecanı içinde olduklarını dile getirdi.

Bugüne kadar imza attıkları her başarı için A Milli Kadın Basketbol Takımı sporcularına teşekkür eden Erdoğan, "Sporda kazanılan başarı, bir ülkenin tümüne mal olan başarıdır. Potaya attığınız her top, kazandığınız her sayı, gönlümüzde coşkuya sebep olur. Evlerimize sevinç getirir. Yüzümüzde tebessümler açtırır. Sizler sahada koşarken, biz de adeta birlikte koşar gibi heyecanlanırız. Yenseniz de yenilseniz de her daim gururlanırız." diye konuştu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın hem milli bir sporcu hem de kadın olarak, formanın üzerine eklenen umutların ağırlığını da taşıdığını dile getiren Erdoğan, "Biliyorum ki, sahada döktüğünüz her damla terde, beklentilere cevap vermek istemenin azmi var. Fakat şunu bilin ki, boynunuza takılan her madalyayla her yaştan Türk kadınının öz güvenini tazeliyorsunuz. Türk kadınının tuttuğunu koparan, kitleleri peşinden sürükleyen gücünü ortaya koyuyorsunuz. Sahadaki üstün performansınızla, ön yargıları da yıkıyorsunuz." ifadesini kullandı.

- "Sporun ve bayrağın, birleştirici gücüyle tazeleniyoruz"

A Milli Kadın Basketbol Takımı bir başarı kazandığında ertesi güne daha güçlü uyandıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu demek değil ki mağlubiyetler bizleri bu duygulardan mahrum bırakıyor. Sonuç ne olursa olsun, siz sporcularımızın mücadelesine ortak olmak, toplumumuzdaki dayanışmayı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını artırıyor. Sporun ve bayrağın, birleştirici gücüyle tazeleniyoruz.

Siz, bu milletin candan kucaklaşmalarının ve sevinç gözyaşlarının sebebisiniz. Yani biz her şartta zaten kazanan tarafız. Bu şampiyonadan da, büyük bir başarıyla döneceğinize inancım tamdır. Başarınızın her şeyden önce kız çocuklarımıza, genç kızlarımıza ve kadınlarımıza ilham kaynağı olacağını biliyorum. O nedenle bu şampiyonada milletimiz için olduğu kadar, sizin gibi olmak isteyen kız çocuklarımız için de mücadele etmenizi arzu ediyorum. Çünkü onlar için rol modellersiniz. Rabbimden sahaları fethetmeniz için sizlere güç, kuvvet diliyorum. Devlet ve millet olarak arkanızdayız. Dualarımızla yanınızdayız."

Huber Köşkü'nün bahçesine kurulan potada, mini bir gösteri yapan milli basketbolcular, Emine Erdoğan'a milli forma hediye etti.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Esra Albayrak ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.

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