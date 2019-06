Emine Erdoğan, A Milli Kadın Basketbol Takımı ile bir araya geldi

Bugüne kadar imza attıkları her başarı için A Milli Kadın Basketbol Takımı sporcularına teşekkür eden Erdoğan, "Sporda kazanılan başarı, bir ülkenin tümüne mal olan başarıdır. Potaya attığınız her top, kazandığınız her sayı, gönlümüzde coşkuya sebep olur. Evlerimize sevinç getirir. Yüzümüzde tebessümler açtırır. Sizler sahada koşarken, biz de adeta birlikte koşar gibi heyecanlanırız. Yenseniz de yenilseniz de her daim gururlanırız." diye konuştu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın hem milli bir sporcu hem de kadın olarak, formanın üzerine eklenen umutların ağırlığını da taşıdığını dile getiren Erdoğan, "Biliyorum ki, sahada döktüğünüz her damla terde, beklentilere cevap vermek istemenin azmi var. Fakat şunu bilin ki, boynunuza takılan her madalyayla her yaştan Türk kadınının öz güvenini tazeliyorsunuz. Türk kadınının tuttuğunu koparan, kitleleri peşinden sürükleyen gücünü ortaya koyuyorsunuz. Sahadaki üstün performansınızla, ön yargıları da yıkıyorsunuz." ifadesini kullandı.

- "Sporun ve bayrağın, birleştirici gücüyle tazeleniyoruz"