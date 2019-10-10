Emine Erdoğan: "Allah Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin, dualarımız onlarla"

”Sağlık insanın en kıymetli hayat sermayesidir" Dünya Görme Günü’nün engellilik kavramı ve engelli bireylerin hayat kalitesinin yükseltilmesi konusunda düşünmek için büyük bir fırsat olduğunu belirten Emine Erdoğan, ”Sağlık insanın en kıymetli hayat sermayesidir. Bedenimizin her bir parçası eşsiz bir sanat eseri gibi yaratılmış mükemmel ve ilahi bir tasarımdır. Her bir beden fonksiyonumuzun değeri paha biçilmez. O nedenle birini diğerine tercih etmemiz elbette mümkün değil. Ancak insanların bildiklerinin yüzde 80’ini görme yoluyla öğrendikleri gerçeği son derece düşündürücü. Böyle önemli günlerde bizlerin dikkatini konuya çekmek için bazı istatistiki bilgiler verilir. Fakat bu rakamsal bilgilerin karşılık bulması için belki rakamdan çok o rakamın içinde taşıdığı ağır deneyime odaklanmak gerekir” diye konuştu.

"Görme engelli kişilerin yüzde 90’ı yoksul ülkelerde bulunuyor"

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre küresel olarak 1.3 milyar insanda bir çeşit görme bozukluğu olduğunu kaydeden Erdoğan, "36 milyon kişi ise görme engelli. Görme engelli kişilerin yüzde 90’ı yoksul ülkelerde bulunuyor. Dünyada her yıl 7 milyon insanın gözlerinin ışığı sönüyor. Her bir dakikada bir çocuk, her 5 saniyede bir insan görme yetisini kaybediyor. Birçok insanın ruhunun yapmak istediklerine bedenlerinde yaşadıkları engel oluyor. Ve ömürlerinin geri kalanını bu engeli aşmaya çalışarak geçiriyorlar. İşte sahip olduğumuz sağlığı korumak, muhtemel tehlikeleri önlemek, yaşama yapılan bir yatırımdır. Bugün bilim bize görme kayıplarının yüzde 80’inin önlenebilir olduğunu söylüyor. Aslında zamanında müdahale ile görme yetisini kaybetmiş kişilerin yüzde 80’i her gün en sevdiklerinin yüzünü görebilirdi. Bir çiçeğe doyasıya bakmaya ya da yapmaya tutkun oldukları işleri yapmaya devam edebilirdi” ifadelerini kullandı.

"Bozukluğun 7 yaş yerine 4 yaşında tespit edilmesi bile aynı tedaviyi alan iki yaş grubu arasında büyük farklar yaratıyor”

Erken tarama, erken teşhis, erken müdahale ile engellilik oranlarının azaltılabilir olduğuna dikkat çeken Erdoğan, ”Katarakt, göz tansiyonu, genetik hastalıklar ve şaşılık gibi tedavi edilebilen hastalıkların erken teşhisi ile görme kayıplarını önlememiz pekâlâ mümkün. Bunun yanında diyabetin kontrol altına alınması, akraba evliliklerinin azaltılması da önleyici faktörler arasında. En az görme bozuklukları kadar insan hayatını olumsuz etkileyen bir diğer şey de konuşma bozukluklarıdır. Özellikle çocukların geleceğini, sosyal becerilerini ve eğitim hayatını doğrudan etkiler. Çocuklar sosyal ilişkileri geliştirmede ve uyum sağlamada büyük güçlükler yaşarlar. Özgüvenleri örselenir. Konuşma bozukluğunun okuma ve yazma öğrenmeyi dahi etkilediğini biliyoruz. Oysa göz hastalıklarında olduğu gibi konuşma bozukluğunda da erken teşhis ve müdahale çok önemli. Böyle bir bozukluğun 7 yaş yerine 4 yaşında tespit edilmesi bile aynı tedaviyi alan iki yaş grubu arasında büyük farklar yaratıyor” diye konuştu.