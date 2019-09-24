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Emine Erdoğan, Alman Bakan Schulze ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 22:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya Çevre, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Svenja Schulze ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya Çevre, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Svenja Schulze ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu ABD'de, Schulze ile yaptıkları görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Görüşmelerinde, çevre konularının önemini ve var olan yeşil teknolojilerin uygulamaya geçilmesini ele aldıklarını belirten Emine Erdoğan, "Özellikle çevre sorunlarının çözümünde tek tek ülkelerin çabasından ziyade topyekun uluslararası mücadele konuları üzerinde durduk. Çevre Bakanlığımız ile uzun zamandır devam eden iki ülke arasındaki iş birliklerinin verimliliğinden memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.

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Almanya Çevre Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Svenja Schulze emine erdoğan

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