Emine Erdoğan: Bağımlı bireylere yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz

İSTANBUL DHA-Ümraniye Belediyesi ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti ortaklığında yapımı gerçekleştirilen Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) açıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. "RUHSAL BOŞLUKLARI DOLDURMALIYIZ" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, açılışta bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Böyle önemli bir merkez açarak çocuklarımıza kol kanat geriyorsunuz. Ümraniye Belediye’mizi de bu önemli hizmet sebebiyle kutluyorum. Çocuklarımızla aramıza aşılamayacak mesafeler koymamalıyız. Çocuklarla kurulan ilişkide şefkati, anlayışı ve hoş görüyü elden bırakmamalıyız. Beden, ruh ve akıl sağlığı bir bütündür bunlar. Gençlerimizi de bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Medyaya da bu süreçte büyük bir sorumluluk düşüyor. Bazen türü ne olursa olsun bağımlılıklar özendiriliyor, bir yaşam tarzı gibi sunuluyor. İnsanı bağımlılıklara sürükleyen ruhsal boşlukları doldurmalıyız. Gençleri bağımlılıktan alıkoyacak şeyin, müzik, spor, sanat ve bilim olduğunu unutmayalım. Örneğin, spor beden eğitimi ile birlikte nefsi de eğitiyor" dedi. "YEDAM, ÇOK ETKİN BİR ÇALIŞMA ORTAYA KOYUYOR" Önleyici tedbirlerin ardından rehabilitenin de önemine değinen Emine Erdoğan, "Bir şekilde bağımlı hale gelen bireylere bir şekilde yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz. Bu noktada YEDAM çok etkin bir çalışma ortaya koyuyor. Bilimsel çalışmalara dayanan ve uluslararası edinilmiş tecrübelerle hareket ediyor. Tamamen ücretsiz ve mahremiyete sadık kalarak çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu. "BÖYYLE BİR MÜCADELEDE TESLİMİYETÇİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR" Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ise, "Artık öyle bir noktaya geldik ki bazı ülkeler bağımlılıklarla mücadele ile yetersizlikleri konusunda normalleştirme yoluna gitmeye başladılar. Biz böyle bir teslimiyete ülke olarak asla razı olmayacağımızı 98 yıl önce İstanbul işgal altındayken gençleri bağımlılıklarından uzaklaştırmak sebebiyle kurulan bir grubun torunlarıyız. O yüzden bizlerin böyle bir mücadelede teslimiyetçi olması mümkün değildir" diye konuştu. BİN METREKARELİK ALANA KURULDU Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Ümraniye’ye ve sağlık camiamıza hayırlı olsun. Arsayı biz tahsis ettik ve binayı da biz yaptık. Yardımcı hizmet personelini de biz istihdam edeceğiz. Rehabilite uzmanlarını Yeşilay istihdam edecek. Burası Yeşilay Danışmanlık Merkezi olacak. Burası, sadece bir danışmanlık merkezi değil, uyuşturucuyla çeşitlik konularında bağımlılık hastalıklarına çocuklarımızın tedavisi noktasında bir başlangıç noktası olacak. Görüşme odaları, terapi odaları, hobi salonları var. Bin metrekarelik alanda uyuşturucu ile mücadele merkezi burası. Gençlerimize ve Ümraniye'mize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. BAŞKAN CAN'DAN SEÇİM AÇIKLAMASI Seçimlere aday olup olmayacağı sorularını da yanıtlayan Başkan Can, "Cumhurbaşkanımızın 3 dönem kuralı sebebiyle bugün benim bir veda konuşmam sayılır. O münasebetle seçimlerde Ümraniye’mizi taçlandırarak çıkmak ümidiyle yola devam ediyoruz" dedi. Konuşmaların ardından protokol Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin açılışını yaptı. Ardından Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, açılışı yapılan Yeşil Ay Danışmanlık Merkezi hakkında Emine Erdoğan’a gezerek detaylı bilgiler aktardı.