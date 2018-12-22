 Emine Erdoğan:  Bazıları o sayfaları kara kalemlerle karalamışlar, heba etmişler

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ne aklımız, ne kalbimiz alıyor çocuklara karşı işlenen suçları. Oysa çocuk denilince insanın aklına boş bir defterin ilk sayfası geliyor. Her şeyi sevgiyle yazabileceğimiz bir ilk sayfa. Fakat bakıyoruz ki bazıları o sayfaları kara kalemlerle karalamışlar, heba etmişler" dedi.

"ÇOCUK DENİLİNCE İNSANIN AKLINA BOŞ BİR DEFTERİN İLK SAYFASI GELİYOR"

Emine Erdoğan, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Biz Geleceğiz" projesi çerçevesinde kurulan "Çocuk İzlem Merkezi"nin açılışına katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada çocuk istismarına değindi. Emin Erdoğan, "Ne aklımız, ne kalbimiz alıyor çocuklara karşı işlenen suçları. Oysa çocuk denilince insanın aklına boş bir defterin ilk sayfası geliyor. Her şeyi sevgiyle yazabileceğimiz bir ilk sayfa. Fakat bakıyoruz ki bazıları o sayfaları kara kalemlerle karalamışlar, heba etmişler" diye konuştu.

"İNSANIN SIRTINDA BİR ÖMÜR TAŞINAN KAMBUR OLUYOR"

"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada her 3 kız çocuğundan biri ve her 5 erkek çocuğundan biri istismara uğruyor" diyen Erdoğan, "Sadece Avrupa'daki rakamlara baktığımızda, 18 milyon çocuğun cinsel istismara, 44 milyon çocuğun fiziksel şiddete, 55 milyon çocuğun duygusal istismara maruz kaldığını görüyoruz. Bu karanlık gerçekleri açıklamak gerçekten çok zor. İstismar, insanın başına bir kere gelince, yaşanılan travma, insanın sırtında bir ömür taşınan kambur oluyor. Kişi, son nefesine kadar bu acıyla yaşıyor. Bir insanın hayatının ana teması, korku ve güvensizlik oluyor. Ne yazık ki çocuklara karşı işlenen suçlar, sıklıkla çocuğun tanıdığı biri tarafından işleniyor. Ve bu durum çoğunlukla sessizliğe gömülüyor" şeklinde konuştu.