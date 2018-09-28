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Emine Erdoğan, Berlin'de Bergama Müzesi'ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 12:24 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bergama Müzesi'ni ziyaret etti, müze müdürü ve küratörlerinden eserlerle ilgili bilgi aldı - Ziyareti sırasında Suriyeli bir misafir sanatçıyla da tanışan Emine Erdoğan, iç savaş ve mültecilikle özdeşleşen Suriye'nin zenginliklerini ortaya koyan eseri hakkında görüştü

BERLİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Berlin'de Bergama Müzesi'ni ziyaret etti, müze müdürü ve küratörlerinden eserlerle ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, Bergama Müzesi'ni gezdi.

Bir kısmı restorasyon dolayısıyla kapalı olan müze ziyareti sırasında Emine Erdoğan, müze müdürü ve küratörlerinden bilgi aldı, eserleri ilgiyle inceledi.

Müze ziyareti sırasında Suriyeli bir misafir sanatçıyla da tanışan Emine Erdoğan, iç savaş ve mültecilikle özdeşleşen Suriye'nin zenginliklerini ortaya koyan eseri hakkında sanatçıdan bilgi aldı.

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Bergama'da, Türkiye'den götürülen Zeus Tapınağı da yer alıyor.

Berlin müze adasında bulunan ve antik çağlar koleksiyonu, yakın doğu antik eserleri ve İslam sanatı koleksiyonlarından oluşan müzede, Türkiye'den çok sayıda arkeolojik eser bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bergama Müzesi emine erdoğan

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