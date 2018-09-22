HABER

EMİNE ERDOĞAN BEZMİALEM VALİDE SULTAN SÖYLEŞİSİNE KATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 21:59 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bezmialem Valide Sultan Söyleşisi'ne katıldı.

Haber: İSTANBUL,(DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bezmialem Valide Sultan Söyleşisi'ne katıldı. Dolmabahçe Sarayı Meşkhane Salonu'nda Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Osmanlı tarihinde en çok vakıf kuran kadın olarak
bilinen Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmialem Valide Sultan'ın hayatı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Terzi tarafından tüm yönleriyle anlatıldı. Toplantının sonunda davetlilerle sohbet eden Erdoğan, vakıf kuran
hayırsever kadınların örnek olması gerektiğini ifade etti.

Toplantıya Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay , Ayşe Cevahir, Demet Sabancı Çetindoğan, Leyla Alaton, Hülya Koçyiğit, Demet Şener aralarında bulunduğu iş, sanat ve akademi dünyasından isimler katıldı. Emine Erdoğan'ın, benzeri tarih ve kültür sohbetlerine ev sahipliği yapmaya devam edeceği öğrenildi. Programda ayrıca İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) mensupları, Bezmialem Valide Sultan'ın yaşadığı döneme ait musiki eserlerinin yer aldığı mini bir konser verdi.

Görüntü dökümü:
------------------
-Emine Erdoğan'ın görüntüsü
-Davetlilerle selamlaşması
-Sunumdan detaylar
-Davete katılanlardan detaylar
-Mini konserden detaylar

PARTNERÜnlü oyuncu seyirciyi tokatladıÜnlü oyuncu seyirciyi tokatladı
Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?
Kargo ile kendisine uyuşturucu yolladıKargo ile kendisine uyuşturucu yolladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

İlginç itiraf! 'Pornonun yasaklanmasına karşıyım' dedi ve...

İlginç itiraf! 'Pornonun yasaklanmasına karşıyım' dedi ve...

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti

MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rehber öğretmenin şüphesi, 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ortaya çıkardı

Rehber öğretmenin şüphesi, 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ortaya çıkardı

Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?

Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?

Kars'ta kaybolan küçük çocuk bulundu!

Kars'ta kaybolan küçük çocuk bulundu!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Anadolu'nun ilk duble yolu bulundu

Anadolu'nun ilk duble yolu bulundu

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.