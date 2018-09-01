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Emine Erdoğan, Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 17:39 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

BİŞKEK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, TİKA koordinasyonu ile inşa edilen Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Emine Erdoğan, hastanenin donanımı hakkında yetkililerden bilgi aldı, ileri teşhis ve tedavi hizmetlerinin verildiği hastanedeki çeşitli üniteleri gezdi.

Hastane yetkilileriyle fotoğraf çektiren Emine Erdoğan, Kırgızistan-Türkiye dostluğuna katkı sağlayacak hastanede tedavi görecek olan hastalara şifa diledi.

Emine Erdoğan'a ziyareti sırasında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un eşi Aygül Ceenbekov, Türk heyetinde bulunan bakan eşlerinin yanı sıra bazı Kırgız bakanlar ve TİKA yetkilileri de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013'te, Başbakanlığı döneminde Kırgızistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret esnasında yapılması kararlaştırılan hastane, yakın zamanda hizmete sunulacak.

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