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Emine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 18:53 | Son Güncelleme

Emine Erdoğan, British Museum'da sergileri gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Londra'da British Museum'daki sergileri ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Twitter'dan British Museum'da bulunan "Doğu'dan İlhamla: İslam Dünyası Batı Sanatını Nasıl Etkiledi" ve "İslam Dünyası Eserleri" sergilerine yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, medeniyetlerin etkileşiminin insanlık ailesi için büyük bir tecrübe paylaşımı olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Bu tarihsel birikimin, bugün de kültürler arası hoşgörü iletişimine imkan sağlayacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

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British Museum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emine erdoğan Twitter

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