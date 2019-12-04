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Emine Erdoğan, British Museum’u gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 21:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Londra’daki British Museum’da düzenlenen "Doğudan İlhamla İslam Dünyası, Batı Sanatını Nasıl Etkiledi Sergisi"ni gezdi.NATO Liderler Zirvesi için Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, British Museum’da düzenlenen "Doğudan İlhamla İslam Dünyası, Batı Sanatını Nasıl Etkiledi Sergisi"ni gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Londra’daki British Museum’da düzenlenen "Doğudan İlhamla İslam Dünyası, Batı Sanatını Nasıl Etkiledi Sergisi"ni gezdi.
NATO Liderler Zirvesi için Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, British Museum’da düzenlenen "Doğudan İlhamla İslam Dünyası, Batı Sanatını Nasıl Etkiledi Sergisi"ni gezdi. Emine Erdoğan, müze yetkililerinden eserlere ilişkin bilgi aldı.
Emine Erdoğan, Londra’daki temasları kapsamında ayrıca Somali Diasporası Heyeti’ni de kabul etti.

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