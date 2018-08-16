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Emine Erdoğan, büyükelçi eşleri ile öğle yemeğinde bir araya geldi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 21:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleri ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleri ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Emine Erdoğan ve misafirleri Osmanlı Saray Sultanları Sergisini de ziyaret etti.

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