Emine Erdoğan Çamlıca Camii'nde sergi açılışı yaptı - EK GÖRÜNTÜLER

Harun UYANIK / İstanbul, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "2019 Geleceğin Yıldızları İçin Karma Eserler Sergisi"nin açılış töreni katıldı. Büyük Çamlıca Camisi Sergi Salonu'ndaki serginin açılışında konuşan Emine Erdoğan, "Rahmetin bir sağanak gibi yağdığı bu kutlu ayın, tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Allah ibadetlerimizi kabul etsin, bizleri hayırlısıyla bayrama eriştirsin. Açılışının hemen ardından Büyük Çamlıca Camisi'nin böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapması, son derece sevindirici" dedi.

Erdoğan, hayırseverlerin bağışladıkları eserlerden oluşan bir serginin görüleceğini belirterek, "Bildiğiniz gibi sergiden elde edilecek olan gelir, İbn Haldun Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılacak. İnanıyorum ki, buraya ekeceğimiz ilim tohumları, geceleri yolumuzu aydınlatan yıldızlar gibi medeniyet ufkumuzu da aydınlatacaktır. Emeği geçen herkese, özellikle hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sahip olduklarımızı, bilhassa böylesine nadir eserleri ilim yolunda vakfetmenin insana verdiği hazzın tarifi yapılamaz. Medeniyetimizi temsil eden eserlerin, yine medeniyet inşasında hizmete sokulması takdire şayandır" diye konuştu.