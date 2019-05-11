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Emine Erdoğan Çamlıca Camii'nde sergi açılışı yaptı - EK GÖRÜNTÜLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 23:39 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "2019 Geleceğin Yıldızları İçin Karma Eserler Sergisi"nin açılış töreni katıldı.

Harun UYANIK / İstanbul, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "2019 Geleceğin Yıldızları İçin Karma Eserler Sergisi"nin açılış töreni katıldı. Büyük Çamlıca Camisi Sergi Salonu'ndaki serginin açılışında konuşan Emine Erdoğan, "Rahmetin bir sağanak gibi yağdığı bu kutlu ayın, tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Allah ibadetlerimizi kabul etsin, bizleri hayırlısıyla bayrama eriştirsin. Açılışının hemen ardından Büyük Çamlıca Camisi'nin böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapması, son derece sevindirici" dedi.

Erdoğan, hayırseverlerin bağışladıkları eserlerden oluşan bir serginin görüleceğini belirterek, "Bildiğiniz gibi sergiden elde edilecek olan gelir, İbn Haldun Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılacak. İnanıyorum ki, buraya ekeceğimiz ilim tohumları, geceleri yolumuzu aydınlatan yıldızlar gibi medeniyet ufkumuzu da aydınlatacaktır. Emeği geçen herkese, özellikle hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sahip olduklarımızı, bilhassa böylesine nadir eserleri ilim yolunda vakfetmenin insana verdiği hazzın tarifi yapılamaz. Medeniyetimizi temsil eden eserlerin, yine medeniyet inşasında hizmete sokulması takdire şayandır" diye konuştu.

"BU YOLDA ATILACAK HER ADIM KUTSALDIR"

"Bu serginin bize işaret ettiği önemli bir husus da koleksiyonerliğin önemidir" diyen Erdoğan, "Zira koleksiyonerlik, geçmişle şimdi arasındaki devamlılığı sağlar. Buradaki eserler de aidiyet dünyamızın ne kadar geniş ve zengin olduğunu gösteriyor. Hafıza kayıplarının önlenmesi, kimlik buhranlarının aşılması, 'Biz kimiz?' sorusunun cevaplanması, biraz da bu eserler vasıtasıyla mümkündür. Toplumları meydana getiren yapı taşlarının bir arada tutulması, hatıralar ve yadigarlarla sağlanır. Bu kıymetlerin farkına varan toplumlar, kendilerini en başarılı şekilde geleceğe taşıyanlardır. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde 'İlim Çin'de de olsa arayınız. Çünkü ilim öğrenmek her Müslümana farzdır.' buyuruyor. İlim başımızın tacı, medeniyetimizin temelidir. Bu yolda atılacak her adım kutsaldır" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Emine Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Hümeyra Şahin, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Çamlıca Camisi Yaptırma Derneği Başkanı Ergin Külünk'ün katılımıyla açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından Emine Erdoğan davetlilerle beraber sergiyi gezerek eserlerle ilgili bilgi aldı. Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii Kubbe Yazısını ve Osmanlı dönemine ait eseri yakından inceledi. Sergiye iş, sanat ve eğitim dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

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