Erdoğan, el sanatı ürünleri ile yıkanabilir çocuk bezi ve alüminyum folyo yerine doğa dostu balmumundan üretilen folyoyu yakından inceledi. Ayrıca Erdoğan, KADEM tarafından desteklenen kadın girişimcilerin yaptıkları el sanatları ürünlerini inceledi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "sıfır atık" standında da bilgi aldı.

TOGEM-DER'in ihtiyaç sahibi aileler için dizayn ettiği dilek ağacında kart seçen Erdoğan, ailelere, hava temizleme makinesi, bisiklet, bilgisayar ve çamaşır makinesi bağışında bulundu.

Programda, Emine Erdoğan'a, TOGEM-DER Başkanı Saadet Gülbaran, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da eşlik etti.

Dünyada "sıfır atık" hareketinin öncüsü olarak bilinen Amerikalı Bea Johnson ile tanışan Erdoğan, Türkiye'de ve dünyada sıfır atık projelerinin gelişimiyle ilgili sohbet ederek, sıfır atık projesine ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Emine Erdoğan, daha sonra Mutfak Atölyesi'ne geçerek, "sıfır atık yemeği"nin yapılması için şef Arda Türkmen'e eşlik etti. Erdoğan'ın Türkmen'le yaptığı sebze yemeğinin kabuklarından mücver yapıldı, diğer organik atıklar ise kompost gübre olmak üzere değerlendirildi.

Etkinlikte, denizleri ve yer altı su kaynaklarını korunmak için atık yağların lavaboya dökülmemesine dikkat çekildi.

- Geliri "Sıfır Atık" projesinin yaygınlaşması için kullanılacak

Tematik stantlardan alışverişe, kültür-sanattan çevre dostu söyleşilere ve sağlıklı beslenmeye kadar kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan "Cemre Çarşısı" önemli isimleri ağırladı. Ünlü isimlerin eşyalarının satıldığı etkinlikte, paylaşım ekonomisinin önemine dikkat çekildi.

Arda Türkmen, Rafet İnce, Özlem Mekik, Eyüp Kemal Sevinç, Ali Açıkgül, Ömür Akkor, Duygu Tuğçu gibi şeflerin mutfakta geri dönüşüm konusunu ele aldığı etkinlikte, "çevre sevgisi paylaştıkça çoğalacak" teması işlendi.