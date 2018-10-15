Emine Erdoğan çevre konusunda önemli mesajlar verdi

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, irşad vazifesine memur edilmiş olmanın, hak ve halk katında son derece önemli bir mevki olduğunu belirterek, "Ataullah İskenderi Hazretleri, 'Allah katındaki yerinizi bilmek istiyorsanız, hangi işe memur edildiğinize bakın' diyor. Sizleri, indirdiği dinin tebliğine memur eden Rabbimizin, sizlerden beklentisi de büyük olmalı. Hepinize nusret diliyorum. Sizler, dini ilimleri tahsil etmiş, tebliğ işine ehliyetli din görevlileri olmak yanında, Rabbimizin kadına bahşettiği duyarlılıkları da taşıyan özel varlıklarsınız." ifadesini kullandı.

- "Kadın hayatın merkezinde"

Misafirlere, sadece kadın meselelerinde değil, hayatın tümüne dair konularda dinin bakışını topluma tefsir eden makamlarda bulunduklarına değinen Emine Erdoğan, "Elbette kadını ilgilendiren konular önceliğiniz olabilir. Fakat kadın, toplumdan kopuk bir varlık değildir. Dünya nüfusunun yarısını oluşturan, hayatın merkezinde bir varlıktır. Bu nedenle çok yönlü bir sorumluluk taşıyorsunuz." diye konuştu.

Modern dünyanın pek çok sorunu olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, dinin özellikle de İslam'ın saldırı altında bulunduğu böyle bir çağda, insanlara kıbleyi göstermenin kolay bir iş olmadığını kaydetti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Keza bir yönüyle yerel, ama aynı zamanda geniş bir coğrafyayı tehdit etmesi bakımından geniş ölçekli FETÖ kaynaklı sorunlarla karşı karşıyayız. İnsanlığa, İslam'ın bir barış dini olduğunu anlatmak kadar, dinimizin bir huzur ve güven limanı olduğunu da yaşayarak göstermek durumundayız. Öte yandan, toplumumuzdaki dini sapmaların başında gelen FETÖ'nün yol açtığı tahribatı gidermek, yine sizlerin sorumluluğunda. Müslümanlar her yeni yüzyılda yeni sorunlarla karşı karşıya geliyor. Bu nedenle Diyanet makamlarımızın da yeni ihtiyaçlar karşısında yeni çözüm önerileri üretmesi gerekmektedir. Mesela çevre sorunları bugün Müslümanları ne kadar ilgilendiriyor? Alarm veren sorunlar karşısında bir hazırlığımız var mı? Şu istatistik, bu konuda pek de duyarlı olmadığımızı gösterir nitelikte, 2010 yılında yapılan bir istatistiğe göre, hac vazifesi için kutsal topraklara giden 2,5 milyon hacı, ardında 100 milyon plastik su şişesi bırakmış. Geri dönüşümü olmayan plastiğin dünyaya nasıl bir enkaz bıraktığını buradan hesap edebiliriz. Sadece bu örnek bile, bize yeni sorumluluklarımızın olduğunu işaret ediyor."