Emine Erdoğan, Cezayir’de bilgisayar sınıfının açılışını yaptı

Cezayir, (DHA)- Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ile birlikte Cezayir\u2019e gelen Emine Erdo\u011fan, T\u0130KA taraf\u0131ndan Arezki Adjoud Okulu\u2019nda yapt\u0131r\u0131lan bilgisayar s\u0131n\u0131f\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131 yapt\u0131.\nFOTO\u011eRAFLIG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Alman ordusunda 550 a\u015f\u0131r\u0131 sa\u011f \u015f\u00fcphelisi varLesoto Krall\u0131\u011f\u0131 Ba\u015fbakan\u0131 ve e\u015fine 'cinayet' soru\u015fturmas\u0131Mide bulant\u0131s\u0131na iyi gelen do\u011fal \u00e7\u00f6z\u00fcmler!
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