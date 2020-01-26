Emine Erdoğan, Cezayir’de bilgisayar sınıfının açılışını yaptı

Cezayir, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cezayir’e gelen Emine Erdoğan, TİKA tarafından Arezki Adjoud Okulu’nda yaptırılan bilgisayar sınıfının açılışını yaptı.

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