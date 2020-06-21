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Emine Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 10:59 | Son Güncelleme

Emine Erdoğan, 21 Haziran Babalar Günü'nde rahmetli babasını dua ile andığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve tüm babaların gününü Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Emine Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, twitter hesabında Babalar Günü mesajı yayınladı.

Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Babalığın, sahip çıkmak demek olduğu bilinciyle, öz ebeveyninden ayrı düşmüş yavrularımıza kol kanat geren tüm beyefendilere de şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile, çocukların masum kalplerindeki kahramanlar olmak için tüm ailelerimizi ‘koruyucu aile’ olmaya davet ediyorum. Babalar, gölgesinde güvenle yaşadığımız ulu çınarlardır. Baba ocağı, herkesin ilk anayurdudur.

Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum.”

EMINE

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