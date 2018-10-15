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EMİNE ERDOĞAN, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜFTÜ EŞLERİYLE GÖRÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 20:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın eşi Emine Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Müftü eşleriyle görüştü.  FOTOĞRAFLI

EMİNE ERDOĞAN, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜFTÜ EŞLERİYLE GÖRÜŞTÜ

ANKARA (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın eşi Emine Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Müftü eşleriyle görüştü.

FOTOĞRAFLI

EMİNE ERDOĞAN, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜFTÜ EŞLERİYLE GÖRÜŞTÜEMİNE ERDOĞAN, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜFTÜ EŞLERİYLE GÖRÜŞTÜEMİNE ERDOĞAN, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜFTÜ EŞLERİYLE GÖRÜŞTÜEMİNE ERDOĞAN, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜFTÜ EŞLERİYLE GÖRÜŞTÜ

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