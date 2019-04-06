Ürdün'ün de Suriye iç savaşının sebep olduğu insani kriz karşısında, Türkiye gibi, mültecilere cömertçe kapılarını açtığını vurgulayan Emine Erdoğan, "Bildiğiniz gibi, Türkiye 4 milyon, Ürdün ise 1,3 milyon mülteciye ev sahipliği yaparak uluslararası toplumun yükünü sırtlanmış iki ülkedir. Uluslararası toplumun istatistikler üzerinden okuduğu bir meseleye, vicdani bir bakış getirmiştir." diye konuştu.

Kral Hüseyin Bin Talal Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, çevre ve gençlik konularının da ele alındığı "Ortadoğu'yu sarsmak" konu başlıklı oturumda özel konuşmacı olarak söz alan Emine Erdoğan, toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

DEAD SEA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türkiye'de özü tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye dayanan bir çevre seferberliği başlattık. Himayemde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile atıkları kaynağında ayrıştırarak, geri dönüştürüyoruz. Yeni bir yaşam kültürü oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Ürdün'ün merhametin ve insanlığın olduğu kadar inovasyonun da merkezi bir ülke olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, eğitimli, yüksek enerjili, dünyayı bilen gençleriyle bölgenin umut kaynaklarından birisi olduğunu aktardı.

Ortadoğu coğrafyasının çok genç bir nüfusu bulunduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, bunun umut verici olduğunu, ancak gençlerin bölgedeki çatışmalar ve ön yargılardan dolayı çeşitli engellerle karşılaştıklarını anlattı.

"Toplumlarımızın sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesini istiyorsak gençleri bu krizlerin cenderesinden kurtarmalıyız." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, insanlık tarihinin ortak birikiminden edindikleri tecrübeyi, gençlerin enerjisi ile buluşturmanın görevleri olduğunu söyledi.

Bugün yaşanılan tüm krizlerin gençlerin taze, dinamik ve yenilikçi bakış açıları ile aşılabileceğini anlatan Emine Erdoğan, gençlere şöyle seslendi:

"Sevgili gençler, yerkürenin sizin aydınlık fikirlerinize, enerjinize ihtiyacı var. Dünyanın geleceğini tehdit eden ciddi bir çevre krizi ile karşı karşıyayız. İşte tam da bu noktada, insanoğlunun bozulmamış fıtratını bize hatırlatacak olan sizlersiniz. Ne yazık ki modern insan, kendini doğanın hakimi zannediyor. Oysa bizler doğanın sadece bir parçasıyız. Maalesef, eşrefi mahlukat olmayı, tabiata hükmeden efendi olmakla karıştırdık. Bunun sonucu olarak, çevreden iklime pek çok sorunla karşı karşıya kaldık."