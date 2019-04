Çevreci bir ekonomi var etmenin temelinde, davranış biçimlerinin yattığına dikkati çeken Erdoğan, büyük dönüşümlerin, bireysel davranış değişiklikleri ile başladığına olan inancını da dile getirdi.

- "Müslüman kimliğini çevreci bir duyarlılıktan ayırmıyorum"

Bu kapsamda yerleşik tüketim kültürünü yeniden gözden geçirmek gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yeryüzünde vakarlı bir Müslüman yürüyüşü, ardında bıraktığı karbon ayak izini de hesap etmek demektir. Zira, mümin bütün varlığa karşı hürmetkar olandır. Diğer canlıların hak ve hukukuna saygı duyan, her türlü aşırılıktan kaçınandır. Ve en medeni yaşamın, aslında en sade yaşam olduğunu bilendir. 'Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir'’ ayetinin manasını idrak etmiş bir insan, ormanları tahrip edip suları kirletebilir mi? Bu yönüyle, Müslüman kimliğini çevreci bir duyarlılıktan ayırmıyorum. Yaratılmışlara karşı nezaket, Müslümanın temel yaşam biçimi olmalıdır. Çevreyi korumak, israftan kaçınmak, hayatın her alanını sürdürülebilir kılmak, biz Müslümanlar için bir seçim değil, bir kulluk görevidir."