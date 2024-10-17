Emine Erdoğan, Düzce'nin Konaklı köyünün kadınlarının el emekleriyle ürettikleri ürünlerin standını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlık tarafından 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen, "Toprağa İz Bırakan Kadınlar" programında kadın kooperatifleri ile bir araya geldi.

DÜZCE'DEN TEK KOOPERATİF YER ALDI

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen programa, Düzce’de Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı tek kadın kooperatifi olan Düzce Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi katıldı.

Emine Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı fuaye alanında açılan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri’ne ait stantları gezerek Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden güneş enerjisi kullanılarak kurutulup satışa sunulan kuru meyveler ve diğer ürettikleri ürünler hakkında bilgi aldı. Ayrıca, kooperatifi başarılarından dolayı tebrik etti.