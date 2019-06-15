Emine Erdoğan, Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Duşanbe'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansınca (TİKA) inşası ve donatımı tamamlanan Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor.

Twitter'daki hesabından Emine Erdoğan, Duşanbe'deki temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Resmi görüşmeler kapsamında ziyaret ettiğimiz dost ve kardeş ülke Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Tacikistan Sağlık Bakanı Nasim Olimzoda ile TİKA tarafından inşası ve donanımı tamamlanan Engelli ve Rehabilitasyon Merkezini'nin açılışını gerçekleştirdik.

Uzun yıllardır kendi ülkemizde kazandığımız deneyimleri, TİKA aracılığıyla dostumuz Tacikistan'la paylaşıyoruz. Böyle bir merkezi hayatı geçirmek, devletlerarası ilişkinin çok ötesinde, mutluluğu dostlarımızla ortak bir payda haline getirmektir."

Açılış sonrası rehabilitasyon merkezini ziyaret eden Emine Erdoğan, paylaşımında, yetkililerden bilgi aldığı ve incelemelerde bulunduğu, tedavi gören hastalarla sohbet ettiği fotoğraf karelerine de yer verdi.

