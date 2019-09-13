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Emine Erdoğan, Esenler'de öğrencilere atıktan üretilen defter dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 16:42 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Esenler'de geri dönüşüm tesislerinde atıktan elde edilen defterleri öğrencilere dağıttı.

Emine Erdoğan, Esenler'de öğrencilere atıktan üretilen defter dağıttı

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Esenler'de geri dönüşüm tesislerinde atıktan elde edilen defterleri
öğrencilere dağıttı. Hasip Dinçsoy İlkokulu'nda düzenlenen Defter Dağıtım Töreni'ne katılan Emine Erdoğan, belediyenin geri dönüşümle ilgili yaptığı çalışmaların sergilendiği okul bahçesini gezerek atıktan elde edilen ürünleri inceledi. Emine Erdoğan, geri dönüşüm kumbarası, atık yağdan elde edilen deterjan, atık pil değerlendirme kutusu ve Mavi Kapak Projesi'ne ilişkin Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan bilgi aldı. Esenler'deki bütün okullarda atıktan elde edilen defterlerin öğrencilere ücretsiz dağıtıldığını öğrenen Erdoğan, Göksu'yu tebrik etti Emine Erdoğan, öğrencilerden sıfır atık projesine destek olmaları için evde anne ve babalarını çöpleri ayrıştırmaları konusunda uyarmalarını istedi. Erdoğan, geri dönüşüm tesislerinde atıktan elde edilen defterleri öğrencilere dağıttı, defterlerini alan öğrencilerle toplu fotoğraf çekildi. Proje kapsamında, atıktan elde edilen 500 bin defter, ilçedeki tüm okullarda eğitim gören 90 bin öğrenciye ücretsiz dağıtılacak.

(FOTOĞRAF)

Emine Erdoğan, Esenler'de öğrencilere atıktan üretilen defter dağıttıEmine Erdoğan, Esenler'de öğrencilere atıktan üretilen defter dağıttıEmine Erdoğan, Esenler'de öğrencilere atıktan üretilen defter dağıttıEmine Erdoğan, Esenler'de öğrencilere atıktan üretilen defter dağıttı

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