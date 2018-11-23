EMİNE ERDOĞAN: HAK İHLALLERİNİN OLDUĞU YERDE ADALET, KARANLIKTA ARANAN BİR CEVHER GİBİDİR

Emine Erdoğan, "Hak ihlallerinin olduğu yerde adalet, karanlıkta aranan bir cevher gibidir. 'Adalet olmayınca bir yerde, insan düşer her derde' demiş atalarımız. Bu nedenle doğru yolun pusulası adalettir."

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"nin gala yemeği, Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, yerli ve yabancı konuklarını ağırladığı yemeğe çok sayıda davetli katıldı.

Gecede bir konuşma yapan Emine Erdoğan,"KADEM'in artık bir marka haline gelen Kadın ve Adalet Zirvesi, tüm dünyada kadın hakları gibi kökleşmiş bir soruna dair, önemli bir açılımdır. Hak ihlallerinin olduğu yerde adalet, karanlıkta aranan bir cevher gibidir. 'Adalet olmayınca bir yerde, insan düşer her derde' demiş atalarımız. Bu nedenle doğru yolun pusulası adalettir. Bu yıl, zirvenin 'Ailenin Güçlendirilmesi' temasıyla toplanmasını ayrıca önemli buluyorum. Aile, modern dünyada en çok yara alan konuların başında gelmektedir. Oysa korunduğumuz, sevdiğimiz, sevildiğimiz, güven hissi duyduğumuz bir sığınaktır. Aileden uzak düştüğümüz her yer, gurbettir. Güçlü aileler, sorunlarını devlet organlarına varmadan kendi içinde eritir. Daha da önemlisi, yardımlaşma ve dayanışma kültürü ailenin sınırları içinde kalmaz. Etkisi mahalleye de yayılır. Aile güçlenip, kendine yeten, kendi sorunlarını çözen bir birim haline geldikçe toplumdaki huzur seviyesi mutlaka artacaktır" dedi.