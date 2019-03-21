Emine Erdoğan: Hedefimiz engellilerin ihtiyaçlarının karşılamasını sağlamak

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gaziantep’te yeni açılan Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezde engelliler ve aileleriyle bir araya gelen Erdoğan, “Hedefimiz, hâlihazırda destek alamayan engelli bireylerin, eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak” dedi.

Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 bin 824 metrekare alana yaptırılan engelliler için özel eğitim ve terapi bölümleri, fizik tedavi alanları ile meslek atölyeleri bulunan Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti.

Merkezde bir araya geldiği engellilere hitap eden Emine Erdoğan, vatandaşların sorunları çözüme kavuşunca mutluluk duyduklarını ifade etti. Emine Erdoğan, şunları dedi:

"Gaziantep ilimizde kayıtlı 109 bin 355 engelli bireyin olduğunu biliyoruz. Bunlardan yalnızca 10 bin 855 kişi çeşitli özel merkezlerden hizmet alıyor. Hedefimiz, hâlihazırda destek alamayan engelli bireylerin, eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak. Bu hedefe eksiksiz ulaşacağımızdan ve yüzlerde hiç eksilmeyecek tebessümler oluşturacağımızdan en ufak bir kuşkum yok. Bu merkezde, her biri kendi alanında uzman profesyoneller var. Farklı engel gruplarına dahil vatandaşlarımız için özel eğitim, fiziksel rehabilitasyon, psikolojik danışmanlık veriyorlar. Bununla birlikte, engelli bireylerin ailelerine de destek oluyorlar. Eğitim ve seminerler vermek suretiyle ailelerimizin karşılaştıkları güçlükleri ortadan kaldırmayı amaçlıyorlar. Biz Türkiye olarak büyük bir aileyiz. Vatandaşlarımızın dertleriyle dertleniyor, sorunlar çözüme kavuşunca mutluluk duyuyoruz. Tüm bu icraatlar ‘Engelsiz Kent Gaziantep’ kimliği ile birebir uyuşuyor. Tarihi mirası, kültürü ve mutfağı ile dünyanın sayılı güzelliklerinden biri olan Gaziantep’in ruhuna da çok yakışıyor. Son günlerde belediyelerimiz arka arkaya birbirinden modern ve profesyonel merkezleri hizmete soktu. Hepsi engelli vatandaşlarımızın gerek sosyal yaşamda, gerekse meslek hayatında daha fazla yer alması için. 2002’den beri hükümetimiz, engelli bireylerin yaşamın tüm alanlarında aktif rol almaları için büyük icraatlar yaptı. 17 yılda 55 bine yakın engelli memur istihdam edildi. Özel sektörde engelli kişilerin istihdam edilmesi için teşvikler başlatıldı."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise asıl engelin insanın zihninde olduğunu vurgulayarak, "Bu ülkenin önündeki engelleri kaldırarak devam edeceğiz. Bugün Aşık Veysel’in ölüm yıl dönümü. Aşık Veysel’i Ankara’ya almayan zihniyet vardı bu ülkede. İşte asıl engelli kafa bu kafaydı. İşte zihniyetlerden ülkemizi kurtardık” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise engellilerin mükerrer rapor sorununu çözdüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Engellilerin karşılaştığı en büyük sorunlardan birisi, birçok mükerrer raporların olmasıydı. Bu sorunu da çözdük. İnşallah bundan sonra tek raporla birçok hizmete ulaşabilecekler. Engelli memur istihdamı içinde dünyada ilk kez ülkemizde 2012 yılında E-KPSS’yi başlattık. Engelli memur sayısı 2002’de 5 binken, şimdi 10 kattan fazla artarak 56 bin kardeşimizi şu anda kamuda istihdam ediyoruz. Özel sektör iş birliği ile ‘İşe Katıl Hayata Atıl’ projesini başlattık. Engelli İşkoçluğu uygulaması ile yaklaşık bin engellimize sürdürülebilir istihdam sağlıyoruz. Engellilerimize girişimcilik için 50 bin lira hibe veriyoruz. İnşallah bu merkezde büyük bir başarının kapısı olacak. Biz bu çalışmalarla engelli kardeşlerimizin ve ailelerimizin daha rahat bin yaşam sürmesini istiyoruz."