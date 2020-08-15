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Emine Erdoğan, Hint sinemasının ünlü aktörü Aamir Khan’ı kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 20:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan’ı kabul etti.

Emine Erdoğan, Hint sinemasının ünlü aktörü Aamir Khan’ı kabul etti

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, film çekimi için Türkiye’yi ziyaret eden Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü, yapımcı ve yönetmen Aamir Khan’ın görüşme talebi üzerine, Khan ile Huber Köşkü’nde bir araya gelerek yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi aldı.

EMİNE ERDOĞAN KHAN'I TEBRİK ETTİ

Görüşmede Khan, Emine Erdoğan’ın çok önemli sosyal projeleri yürüttüğünü ve insani yardım çalışmalarını takip ettiğini söyledi.
Emine Erdoğan da, Khan’ın filmlerinde sosyal sorunları cesurca ele alış biçiminden dolayı tebrik etti.

Görüşmede Aamir Khan, bağımlılık ve diğer sosyal sorumluluk üzerine yürüttüğü çalışmaları anlattı. Khan, eşiyle birlikte Hindistan’da yağmur almayan yerlere su götürebilmek için kurdukları Su Vakfı hakkında bilgi verdi. Eşinin Türkiye’de kısa bir süre yaşadığını ve Türk halkıyla hızlıca kaynaştığını belirten Khan, iki toplumun çok fazla benzer özellikleri olduğunu söyledi. Khan, sinema alanına Müslüman olan annesinin etkisiyle yönelme hikayesini paylaştı.

Görüşmede ayrıca Hindistan ve Türk toplumundaki aile yapısının ortak noktalarına ve her iki toplumun kullandığı dillerdeki kelime köklerinin benzerliklerine dikkat çekildi. Hindistan ve Türkiye’nin yemek kültürü ve el sanatlarına ilişkin zengin tarihi dokusu da sohbetin konuları arasında yer aldı.

EMİNE ERDOĞAN'I FİLM SETİNE DAVET ETTİ

Khan, Hindistan’da, Covid-19 nedeniyle çekimleri yarıda kalan son filmi ‘Laal Singh Chattha’nın, kalan bölümlerini Türkiye’de tamamlayacağını belirterek, çekimler başladığında Emine Erdoğan’ı da film setine davet etti. (İHA)

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