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Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı AK Parti'den adaylığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 14:43 | Son Güncelleme

Yerel seçimler yaklaşırken dikkat çeken bir haber de Muğla'dan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan ‘Reis' filminde Emine Erdoğan'ı canlandıran oyuncu Özlem Balcı, 31 Mart'taki yerel seçimler için Fethiye'den adaylığını açıkladı.

Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı AK Parti'den adaylığını açıkladı

TRT'de yayınlanan 80'ler dizisinde de rol alan Balcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti'den belediye başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Balcı, başvuru belgesinin fotoğrafını da "Fethiye'ye bir sürprizim var" notuyla paylaştı.

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ÖZLEM BALCI KİMDİR?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğan Özlem Balcı, İlk ve ortaöğrenimini Fethiyede tamamladı ve çalışma hayatına okul sıralarındayken atıldı. Lise eğitimine devam ederken Fethiye'nin yerel kanalı Kanal F Radyo&Televizyon kurumunda Dj'lik yaptı. Ardından kanal bünyesinde Haber spikerliği, metin yazarlığı ve haber muhabirliği yaptı.

"Köyümüzde Özlem" isimli programın sunuculuğunu; 'Sabah Şekerleri' programının yönetmenliğini yapan Balcı, ardından "Özlemce" isimli kendi programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Muğla'nın yerel kanalı Şah Tv'de haber spikerliği yaptı ve ardından Fethiye'de "Polis Haftası Özel" programıyla Muğla il Emniyet Müdürlüğünden Özel Emniyet Muhabiri ödülü aldı.

Fethiye Belediye Başkanlığı'ndan 3. Akdeniz Kürek Yarışları'nda muhabir olarak göstermiş olduğu başarıdan dolayı onur ödülü aldı. 2001 yılında Çankaya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanarak ekranlara ara verdi.

Üniversite eğitimine 3.yılında ara vererek İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro eğitimine başladı. MSM Tiyatrosu'nda "Gazinoda Aşk Başkadır" isimli oyunda; Kantocu Safiyeyi, Shekeaspeare Kolajı"nda; Kleopatra'yı, "Kabare Yarışmalar Oyunu"nda; Oryantal Kızı oynadı.
Beşiktaş Kültür Merkezi Çocuk Tiyatrosuyla devam etti. BKM çocuk oyunlarıyla 69 ilde sahneye çıkıp 9 farklı karakteri sahneledi.

Özlem Balcı, İpsiz Recep, Selena, Hepsi 1, Zülfikar, Arka Sokaklar, Annem, Yol Arkadaşım, Unutulmaz, Akasya Durağı, Şen Yuva, Umut Yolcuları, Canan ve 80'ler dizilerinde rol aldı.

Yine TRT1 ekranlarında halen yayınlanmakta olan ve izlenme rekorları kıran Seksenler dizisinde oynadığı Yıldız karakteri ile diziye renk katarak Türk seyirci kitlesinin gönlünde taht kurmayı başardı.

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Özlem Balcı yerel seçimler seçim 2019 AK Parti adayı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Şaka gibi ya memleketin geldigi hale bak
Emin ol aday yaparlar seni cınım :))))
Tam bir AKP'li :D
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