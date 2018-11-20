Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı AK Parti'den adaylığını açıkladı

TRT'de yayınlanan 80'ler dizisinde de rol alan Balcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti'den belediye başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Balcı, başvuru belgesinin fotoğrafını da "Fethiye'ye bir sürprizim var" notuyla paylaştı.

ÖZLEM BALCI KİMDİR?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğan Özlem Balcı, İlk ve ortaöğrenimini Fethiyede tamamladı ve çalışma hayatına okul sıralarındayken atıldı. Lise eğitimine devam ederken Fethiye'nin yerel kanalı Kanal F Radyo&Televizyon kurumunda Dj'lik yaptı. Ardından kanal bünyesinde Haber spikerliği, metin yazarlığı ve haber muhabirliği yaptı.

"Köyümüzde Özlem" isimli programın sunuculuğunu; 'Sabah Şekerleri' programının yönetmenliğini yapan Balcı, ardından "Özlemce" isimli kendi programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Muğla'nın yerel kanalı Şah Tv'de haber spikerliği yaptı ve ardından Fethiye'de "Polis Haftası Özel" programıyla Muğla il Emniyet Müdürlüğünden Özel Emniyet Muhabiri ödülü aldı.

Fethiye Belediye Başkanlığı'ndan 3. Akdeniz Kürek Yarışları'nda muhabir olarak göstermiş olduğu başarıdan dolayı onur ödülü aldı. 2001 yılında Çankaya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanarak ekranlara ara verdi.