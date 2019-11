Emine Erdoğan, İlk Adım Ebe Gebe Okulu tanıtımına katıldı

Sezaryenin doğal doğum karşısında tercih edilen bir kolaylık olarak görüldüğünü anlatan Erdoğan, "Oysa bizim neslimiz, sezaryen ameliyat olmayı üzülecek, nadir bir durum olarak kabul ederdi. Bugün ağrıdan, sancıdan kurtuluşun bir yolu olarak benimseniyor. Kimse sezaryen ameliyatının verdiği zararlardan bahsetmiyor. Batı'daki doğal doğuma dönüş eğilimini konuşan yok. Şu an en acil ihtiyacımız doğal doğumla ilgili yaygın olan korku algısının değiştirilmesidir." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütünün kabul edilebilir gördüğü sezaryen ameliyat oranının yüzde 15 ile sınırlı olduğunu hatırlatan Emine Erdoğan, "Maalesef bugün ülkemizde sezaryen ameliyatı yüzde 53 seviyelerindedir. Bu oran, bize her iki bebekten birinin müdahaleyle doğduğunu söylüyor. Halbuki sezaryen ancak hayat kurtarmak için müracaat edilmesi gereken bir yöntemdir." diye konuştu.

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Maalesef bugün ülkemizde sezaryen ameliyatı yüzde 53 seviyelerindedir. Bu oran, bize her iki bebekten birinin müdahaleyle ile doğduğunu söylüyor. Halbuki sezaryen ancak hayat kurtarmak için müracaat edilmesi gereken bir yöntemdir." dedi.

Emine Erdoğan, doğumla beraber yaşanan içsel yolculuğun, yaratılışı tanıma noktasında daha derin bakış açısı kazandırdığına dikkati çekerek, "Buna karşın, bu alanı pençesine alan sektör, doğumu korku dolu bir deneyim olarak sunuyor. Bu nedenle de saati ve yeri önceden planlanmış doğumlar gerçekleştiriliyor. Hatta bu bazen öyle ileri noktalara gidiyor ki doğacak çocuğun burcunun belirlenmesi için gün seçmek gibi akla hayale sığmayan tercihler yapılabiliyor. Doğum gibi ilahi bir deneyim ticarileştiriliyor. Hayat kurtarmak için uygulanması gereken bu ameliyat suistimal ediliyor. Dilimize de maalesef 'sezaryen doğum' olarak yerleşmiş bu uygulamanın adının aslında 'ameliyat' olduğunu her fırsatta vurgulamalıyız." dedi.

Erdoğan, doğumunu doğal yollardan gerçekleştirmiş annelerin tecrübe paylaşımının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Doğal doğum sayesinde hastaneden hemen ayrılabilen anneler, bebekleriyle daha hızlı iletişim kurabildiklerini, doğum kilolarından çok daha hızlı kurtulabildiklerini anlatmalılar. Doğum kanalında bebeğin, faydalı bakterileri alarak çok daha güçlü bir bağışıklığa sahip olduğu gerçeği, çocukları için her şeyin en iyisini isteyen anneleri doğal doğuma teşvik edecektir. Doğum hayatın başlangıç noktasıdır. Anne babalar olarak, ömrümüzü, çocuklarımıza en güzel geleceği hazırlamak için harcıyoruz. Onların, her şeyin en iyisine sahip olmalarını istiyoruz. O zaman, onlara hayata en mükemmel şekilde başlama hakkını da vermeliyiz. Doğum her ne kadar annenin tek başına yaşadığı bir deneyim gibi görünse de bu deneyim çocuklarımızın hayatlarının ilk adımıdır. Hayatlarının geri kalanını belirleyecek o ilk adımı, en doğru şekilde atmak da onların hakkıdır."

- Anne bebek sağlığı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da yeni bir insanın dünyaya gelmesine vesile olmanın mucizevi ve mükemmel bir süreç olduğunu dile getirdi.