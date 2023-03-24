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  4. Emine Erdoğan, ilk iftarını Ankara'ya yerleşen depremzede aile ile birlikte yaptı

Emine Erdoğan, ilk iftarını Ankara'ya yerleşen depremzede aile ile birlikte yaptı

24.03.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını Ankara'ya yerleşen depremzede Gönen ailesiyle birlikte yaptı.

Emine Erdoğan, ilk iftarını Ankara'ya yerleşen depremzede aile ile birlikte yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ile birlikte, 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası Ankara'ya yerleşen Gönen ailesini ziyaret etti.

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Ramazan ayının ilk iftarını Gönen ailesiyle yapan Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da depremzede Gönen ailemizin iftar sofrasına konuk oldum. Evin neşesi güzel yavrularımızla vakit geçirmekten mutluluk duydum. Milli okçumuz Mete Gazoz'un hayranı olduğunu öğrendiğimiz Süleyman'a küçük de bir sürprizimiz oldu. Mete abisi gibi Süleyman'ın da çok başarılı olacağına inanıyor, içten misafirperverlikleri için Gönen ailesine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki; yüreklerimizdeki yangını gönül sofralarında buluşarak, birbirimize kenetlenerek söndüreceğiz" dedi.

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Kaynak: DHA

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