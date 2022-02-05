Emine Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı: İşte Emine Erdoğan'ın son durumu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı. Gelişme sonrası Erdoğan'ın ve Emine Erdoğan'ın sağlık durumları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Twitter hesabı üzerinden son durumu paylaştı.

EMİNE ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile sağlık durumları hakkında sosyal medyad açıklamada bulundu. Hastalığı hafif semptomlarla geçirdiklerini belirten Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. "

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."

İşte Erdoğan'ın o paylaşımı:







