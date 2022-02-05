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Emine Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı: İşte Emine Erdoğan'ın son durumu...

05.02.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelişmelere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulundu ve sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Emine Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?

Emine Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı: İşte Emine Erdoğan'ın son durumu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı. Gelişme sonrası Erdoğan'ın ve Emine Erdoğan'ın sağlık durumları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Twitter hesabı üzerinden son durumu paylaştı.

EMİNE ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile sağlık durumları hakkında sosyal medyad açıklamada bulundu. Hastalığı hafif semptomlarla geçirdiklerini belirten Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. "

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."

İşte Erdoğan'ın o paylaşımı:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?
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koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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