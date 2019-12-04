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Emine Erdoğan, İngiliz parlamenterler ve Somali diasporası temsilcileriyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 22:25 | Son Güncelleme

Emine Erdoğan, İngiliz parlamenterler ve Somali diasporası temsilcileriyle görüştü

LONDRA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Londra'da İngiliz parlamenterler ve Global Somali Diasporası temsilcileri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Emine Erdoğan, NATO zirvesinde eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etmek üzere geldiği Londra'da, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında Muhafazakar Partili Lordlar Kamarası üyesi Barones Sayeeda Warsi, Liberal Demokrat Partili Lordlar Kamarası üyesi Lord Qurban Hüseyin, İşçi Partisi milletvekilleri Yasmin Qureshi ve Naz Shah ile görüştü.

Görüşmede çok kültürlülük ve sığınmacıların durumu ele alındı. Türkiye'nin dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunu belirten Emine Erdoğan, ülkesinin böylece dünyada gittikçe artan yabancı düşmanlığına en güzel cevabı verdiğini söyledi.

Emine Erdoğan'ın büyükelçilik rezidansında Global Somali Diasporası temsilcileriyle görüşmesinde de Somali'nin geleceği konuşuldu.

Diasporadaki Somalilerle doğrudan temas halinde olduğunu anlatan Emine Erdoğan, Somalililerin ülkelerine hizmet fikrini hiç akıllarından çıkarmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Somali'nin kalkınması için her türlü desteği verdiğini hatırlatan Emine Erdoğan, özellikle eğitim, sağlık ve kadınların kalkınması alanlarındaki projelerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Emine Erdoğan, Türkiye'nin bu ülkeye uzattığı yardım eliyle ilgili olarak da "Somali için yaptığımız yardımların ana ekseni Somali'yi kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke haline getirmektir." ifadelerini kullandı.

Diaspora temsilcileri de Emine Erdoğan nezdinde Türkiye'ye, Somali'ye yapılan yardımlar için teşekkür etti.

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