Emine Erdoğan, İsviçre’de Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi’ni ziyaret etti

\u0130svi\u00e7re, (DHA)- Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n, 1. K\u00fcresel M\u00fclteci Forumu'na kat\u0131lmak \u00fczere \u0130svi\u00e7re'nin Cenevre kentine ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi ziyarete e\u015flik eden Emine Erdo\u011fan, Uluslararas\u0131 K\u0131z\u0131lha\u00e7-K\u0131z\u0131lay M\u00fczesi\u2019ni ziyaret etti.PARTNER Prestijli okulda rezalet! Be\u015f \u00f6\u011frenciyle birden...17 Aral\u0131k Amerikan Bas\u0131n\u0131ndan \u00d6zetlerBakandan tepki \u00e7eken a\u00e7\u0131klama: Ayaklar\u0131na ate\u015f ettik!
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